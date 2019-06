Vanopslagh bliver ny leder af Liberal Alliance

Alex Vanopslagh bliver ny politisk leder af Liberal Alliance i stedet for Anders Samuelsen.

Den 27-årige nyvalgte folketingspolitiker har fået de øvrige folketingsmedlemmers opbakning til at stå i spidsen for partiet, der mistede ni mandater ved valget og nu er nede på fire.

- Jeg er glad, ydmyg og beæret over, at en enig folketingsgruppe har peget på mig som ny politisk leder.

- Vi har et stort arbejde foran os med at genoprette tilliden til Liberal Alliance. Vi skal tage fat på et nyt kapitel og genoptage den liberale værdikamp. Det arbejder glæder jeg mig til at være i spidsen for, siger Vanopslagh i pressemeddelelsen.

Alex Vanopslagh var i en årrække formand for Liberal Alliances Ungdom og er medlem af Københavns Borgerrepræsentation.