Valgstedsmålinger sender Stram Kurs under spærregrænsen

Ingen af tv-stationernes valgstedsmålinger spår Stram Kurs til at komme i Folketinget.

Stram Kurs ser ikke ud til at nå over spærregrænsen.

Det viser valgstedsmålinger fra TV2 og DR, umiddelbart efter at valgstederne er lukket klokken 20.

Et eventuelt kredsmandat kan dog stadig sende partiet i Folketinget.

Målingerne er dog behæftet med statistisk usikkerhed.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview ved valgstederne med vælgere, der oplyser, hvad de har stemt.

TV2's måling, der giver Stram Kurs 1,8 procent af stemmerne, bygger på telefon- og personlige interview med over 5000 vælgere, der har stemt.

Også DR's valgstedsmåling spår, at Stram Kurs får 1,8 procent af stemmerne. Her er der en statistisk usikkerhed på 0,4 procentpoint.

I løbet af det seneste år har medierne i højere grad fået øjnene op for Rasmus Paludan i takt med, at han har demonstreret rundt om i landet og lagt videoerne på YouTube.

Partiet blev stiftet i 2017, men blev først opstillingsberettiget, efter at moddemonstranter i påsken skabte stor uro på Nørrebro i forbindelse med et besøg af Rasmus Paludan.

Stram Kurs' partiprogram omfatter blandt andet, at islam skal forbydes, og at alle ikkevestlige personer skal sendes ud af landet.

- Min drøm er ikke at komme i Folketinget. Min drøm er at redde danskerne fra den totale undergang i et muslimsk kalifat, og den drøm vil jeg selvfølgelig opnå med alle tænkelige midler, sagde han tidligere onsdag, da han stemte.

Rasmus Paludan blev i foråret dømt for racisme i en sag, som han har anket til landsretten.

Valgstedsmålingerne fra DR og TV2 viser desuden, at blå blok står til at miste magten.

Socialdemokratiet bliver markant større end Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen. I de to målinger står Socialdemokratiet til at få henholdsvis 45 og 46 mandater. De tre øvrige partier står til 34 eller 35 mandater tilsammen.