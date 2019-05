Valgstedsmåling: K beholder sit mandat i EU-Parlamentet

Spidskandidat for De Konservative Pernille Weiss ser ud til at komme ind i EU-Parlamentet.

De Konservative står til at beholde sit ene mandat i Europa-Parlamentet.

Sådan ser det ud søndag klokken 20 ifølge valgstedsmålinger fra både TV2 og DR.

Ved det seneste valg i 2014 fik De Konservative 9,1 procent af stemmerne.

I valgstedsmålingen fra DR står De Konservative ved dette valg til 5,6 procent af stemmerne - og det er nok til en plads i parlamentet, hvor partiet som det eneste danske sidder i den konservative EPP-gruppe.

Valgstedsmålingerne bygger på interviews med vælgere, der oplyser, hvad de har stemt ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Gruppeformand Mette Abildgaard (K) er glad for, at de første valgstedsmålinger viser, at Konservative står til at fastholde sit ene mandat i Europa-Parlamentet.

- Det vil være et afsindigt godt resultat. Man skal tænke på, at vi sidste gang stillede vi med en vicestatsminister som spidskandidat.

- Denne gang stiller vi med en helt ny kandidat, der hverken sidder i Folketinget eller EP modsat de andre kandidater, siger hun.

De Konservatives spidskandidat er Pernille Weiss, der har taget over fra den tidligere partiformand og mangeårige minister Bendt Bendtsen.

Denne gang har Pernille Weiss ikke haft samme gennemslagskraft for partiet. Hun er med egne ord mest "kendt for at være ukendt".

Pernille Weiss fik en uheldig start på valgkampen, da hun i et interview med Berlingske talte for, at EU skulle tage imod flere migranter fra Afrika.

- Vi er allerstærkest, når vi tillader, at vi er forskellige. Derfor er jeg heller ikke bange for migration og 10 millioner ekstra borgere fra et andet sted i verden, sagde Pernille Weiss.

Det fik partiformand Søren Pape Poulsen (K) til at undsige sin spidskandidat:

- Jeg vil gerne mane enhver tvivl til jorden: Det er IKKE konservativ politik, at der skal 10 millioner afrikanere til Europa. EU skal først og fremmest fokusere på styrket kontrol af de ydre grænser, skrev Pape i et tweet.

Men trods usikkerheden om partiets plads ser det altså ud til, at Pernille Weiss har kunnet holde på partiets ene mandat i parlamentet.

Samme valgstedsmålinger spår en vælgerlussing til Dansk Folkeparti, der står til at få halveret sit mandattal. I TV2's valgstedsmåling står DF til to mandater, mens DR's måling kun giver ét mandat til DF.

Også Folkebevægelsen mod EU står til at tabe ved EU-valget, da partiet i begge målinger står til at miste sin ene plads.

Derimod ser Enhedslisten, der for første gang stiller op til EU-valget, til at få et enkelt mandat.

De største partier ser ud til at blive Venstre og Socialdemokratiet.