Valget kan presse KL's økonomiforhandling

Forhandlingerne om kommunernes budget for 2020 kan denne gang falde sammen med et folketingsvalg. Fra KL lyder det, at kommunernes krav vil være de samme, uanset hvem der er finansminister. - Det tema, vi for alvor slår an i økonomiforhandlingerne, er de stigende udgifter til pleje og omsorg, siger KL-formand Jacob Bundsgaard, der også er borgmester i Aarhus. (Arkivfoto)