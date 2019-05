Vælgerne har fortsat overraskende stemmerekord i sigte

Der har været travlt i valglokalerne indtil videre rundt omkring i landet.

Valget til Europa-Parlamentet har budt på tydeligt højere stemmeprocenter end ved seneste valg, viser Ritzaus stikprøver.

Klokken 18 var stemmeprocenten i et udvalg af kommuner og valgsteder på 56,6 procent. Ved samme tidspunkt af EP-valget i 2014 var det kun 46,0 procent af de mulige vælgere, der havde stemt på de samme valgsteder.

Målingen dækker over kommuner og valgsteder med knap 400.000 stemmeberettigede. Brevstemmer afgivet før valgdagen tæller med i opgørelserne.

På nuværende tidspunkt tyder stikprøverne dermed på, at valgdeltagelsen slutter et godt stykke højere end i 2014, hvor 56,3 procent havde stemt, da dagen var omme.

Og rekorden for valgdeltagelse ved et dansk EU-parlamentsvalg - 59,5 procent i 2009 - er inden for rækkevidde.

- Jeg er dybt imponeret og faktisk også overrasket over de her tal. Det er imponerende at se, at danskerne har givet deres tid og opmærksomhed til EP-valget, siger valgforsker og professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Han havde selv frygtet, at valget kunne drukne i mediernes dækning af det danske folketingsvalg, der finder sted 5. juni.

- Men den forudsigelse bliver gjort til skamme, og det er kun positivt, at danskerne har taget det så seriøst, siger valgforskeren.

Den høje valgdeltagelse er dog ikke kun et dansk fænomen. I flere lande fra Rumænien til Sverige tyder målingen på, at søndagen har budt på en højere stemmeprocent end i 2014.

- Det er første gang, vi ser en samlet europæisk valgdeltagelse som det her, så måske skal forklaringen ikke kun findes i Danmark, siger Kasper Møller Hansen.

I alt er der omkring 4,2 millioner stemmeberettigede vælgere til det danske EP-valg i år. De har indtil klokken 20 til at afgive deres stemmer. De sidste valgsteder lukker dog lidt senere, da alle vælgere i kø får lov til at stemme.