V-profil: Kristian Jensen skal kende sin rolle for at fortsætte

Formanden i Venstre lægger den politiske linje, og den skal næstformanden bakke op om for at kunne være næstformand.

Det siger Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, efter at partifællen Claus Hjort Frederiksen ønsker Kristian Jensen afsat som næstformand i partiet.

Jan E. Jørgensen mener godt, at Kristian Jensen kan fortsætte som næstformand. Men kun, hvis han kender sin rolle som næstformand.

- Venstre er ikke et parti med kollektiv ledelse som Enhedslisten og Alternativet.

- Vi har én formand, og i vigtige, centrale politiske spørgsmål er det ham, der lægger linjen. Og næstformanden bakker naturligvis op.

- Hvis det er på plads, så tror jeg sagtens, at Kristian kan fortsætte som næstformand. Det er en rolle, han på mange områder har udfyldt aldeles fremragende, siger Jan E. Jørgensen.

Balladen omkring Kristian Jensen er opstået, efter at han op til Venstres sommergruppemøde i sidste uge udtalte, at Venstre burde droppe enhver tanke om en fremtidig SV-regering.

Det udtalte han i et interview med Berlingske. Men Løkke er ikke klar til at droppe sin SV-tanke, og derfor har Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen udtalt, at Kristian Jensen har været illoyal over for Løkke. Og at Venstre bør få sig en ny næstformand.

Det sagde Claus Hjort Frederiksen første gang i fredags efter et pressemøde ved sommergruppemødet. Og den tidligere finans- og forsvarsminister gentog sin holdning i et opslag på Facebook søndag aften.

Her konstaterede Claus Hjort Frederiksen desuden, at det delte formandskab mellem Løkke og Jensen var fortid. Det blev indgået i 2014.

Til det sagde Kristian Jensen mandag til TV2 News:

- Der er ingen ændring i formandskabet i Venstre.

Jan E. Jørgensen konstaterer, at det er de delegerede på Venstres landsmøde i november, som afgør, om Kristian Jensen fortsat skal være partiets næstformand.

Men Kristian Jensen skal have lært lektien fra sidste uges ballade for at fortsætte, mener Jan E. Jørgensen.

- Der skal i hvert fald helst ikke komme interview, a la det han gav til Berlingske. Det var ikke et særlig rart sommergruppemøde, og det er der kun én person at takke for, og det er Kristian, siger Jan E. Jørgensen.

Andre fra Venstres folketingsgruppe har udtalt, at Claus Hjort Frederiksen taler for egen regning. Blandt dem er Louise Schack Elholm og Anni Matthiesen.

Dermed har Venstre fået en turbulent åbning på den politiske sæson. Jan E. Jørgensen erkender, at Venstre er i krise.

- Vi havde et sommergruppemøde, hvor det slog gnister. Tingene skal lige falde til ro. Venstre har oplevet værre kriser end denne før, så mon ikke vi også klarer denne, siger han.