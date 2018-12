V-ordfører vil se på bevægelse i folkeskolen efter kritik

Undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) vil hjælpe lærere med at få elever til at bevæge sig mere i skoler.

Der er brug for justeringer, men ikke vidtgående ændringer, i reformen om folkeskolen.

Det mener både Venstre og Socialdemokratiet, efter at Jyllands-Posten torsdag kunne berette om en rapport fra Undervisningsministeriet med kritiske konklusioner.

Rapporten kommer, samtidig med at partierne i Folketinget forhandler om justeringer af reformen, der blev lavet i 2014.

- Vi skal følge hele udviklingen om skolereformen. Der er ting i rapporten, som er bekymrende, siger Anni Matthiesen, som er Venstres undervisningsordfører.

VLAK-regeringen fremsatte i september et udspil med forslag til at justere reglerne for folkeskolen.

Børnenes bevægelse i folkeskolen er et af de områder, der ifølge rapporten er gået i den forkerte retning. Børnene får simpelthen bevæget sig for lidt.

- Det er rigtig ærgerligt. Vi ved, at dér, hvor det fungerer, og hvor man har taget bevægelse ind på en rigtig god måde, der ser man, at eleverne trives bedre, siger Anni Matthiesen.

Hun mener, at det tyder på, at man på nogle skoler mangler inspiration til at få bevægelse ind som en naturlig del af skolehverdagen.

- Jeg ved, at blandt andet Dansk Skoleidræt og de store idrætsorganisationer er i gang og kæmper en kamp for at få det bredt mere ud.

- Det kan være, at vi fra Christiansborg skal have mere fokus på, hvordan vi hjælper dem.

- Og hvordan vi hjælper lærerne til at få værktøjer, de kan trække med ind i skolehverdagen, så de får bevægelse til at fungere på en god måde, siger Anni Matthiesen.

Både hun og Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, mener, at skolerne skal holde fast i varieret undervisning, der blev indført for fire år siden med længere skoledage, bevægelse og lektiehjælp.

- Grunden, til at vi lavede folkeskolerammerne om, var, at vi kunne se, at der var for mange børn, som ikke kunne læse, skrive og regne godt nok til at tage en ungdomsuddannelse.

- Der var brug for, at vi lavede nogle forandringer, siger Annette Lind, hvis parti sad ved regeringsmagten i 2014. Venstre var også med i reformen om folkeskolen.