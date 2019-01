V-ministre uenige om gavn af øremærket forældreorlov

Danmark taber kampen om øremærket forældreorlov til EU.

Sådan ser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på, at forhandlere i EU har indgået en aftale om barsels- og forældreorlov.

Hver forælder skal have ret til mindst fire måneders barsel. To af månederne øremærkes, så de ikke kan gives videre til eksempelvis moren, hvis faren ikke selv tager dem.

- Hvordan man fordeler forældreorloven, er ikke noget, som EU skal bestemme. Det er familierne selv bedst til at afgøre. Derfor er det meget beklageligt, at EU vedtager øremærket orlov til mænd.

- Jeg er bange for, at den øremærkede barsel kan få den modsatte effekt, fordi der kan være familier, som helt undlader at bruge farens orlov, og så går den tabt, og det betyder altså, at barnet får kortere tid hjemme, skriver Troels Lund Poulsen til Ritzau.

Hans partifælle og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen mener derimod, at de danske familier hiver mange goder hjem med EU-aftalen.

- Der er ingen tvivl om, at det er rigtig godt for ligestillingen, at faren tager mere barselsorlov.

- Jeg håber virkelig, at fædre vil tage de gode effekter til sig, som der er ved at være på barselsorlov. De kommer meget tættere på barnet og får en større del i familiens liv, siger hun.

Selv om Eva Kjer Hansen kan nævne mange fordele ved at have øremærket barsel, har Venstre ikke selv kæmpet for at få det indført i Danmark.

Regeringen stemte imod forslaget i EU, fordi den mente, det skulle være op til familierne selv at bestemme, hvad der passer dem bedst. Den så gerne, at fædre tog mere orlov, men det skulle være sket frivilligt, forklarer Eva Kjer.

- Vi (Troels Lund og Eva Kjer, red.) er enige om, at det bedste havde været, hvis det var sket frivilligt.

- Vi har ikke fået vores vilje, men så gælder det om at få det bedste ud af situationen.

Eva Kjer Hansen vil sammen med de øvrige partier i Folketinget og arbejdsmarkedets parter debattere, hvordan ændringerne skal føres ud i livet.

Aftalen i EU ventes indført inden for de næste tre år.