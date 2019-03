V-kritikere roser sundhedsaftale: Vi er blevet hørt

Der har i flere måneder været en del intern kritik i Venstre på grund af planen om at nedlægge de fem regionsråd i Danmark.

Nogle kritikere fastholdt tirsdag over for Jyllands-Posten deres kritik, efter at VLAK-regeringen samme dag offentliggjorde en sundhedsaftale med Dansk Folkeparti.

Men andre kritikere har lagt kritikken på hylden og bakker op om at lukke regionsrådene.

Blandt dem er Carsten Kissmeyer, der er anden næstformand i Region Midtjylland. Det skriver avisen Danmark.

Han er blandt andet tilfreds med, at de otte personer, der skal sidde i de kommende sundhedsforvaltningers bestyrelser, skal have bopæl inden for forvaltningernes geografiske område. Det svarer til de nuværende regioners.

I bestyrelserne kommer der også til at sidde tre repræsentanter indstillet af kommunerne i området. Et af bestyrelsesmedlemmerne bliver udpeget efter forslag fra patientforeninger.

- Før havde eksperterne flertallet, og de kunne bo, hvor det skulle være. Det er vi nogle, der ikke har alt for gode erfaringer med, siger Carsten Kissmeyer til avisen Danmark.

- Nu vil kommunerne og patienterne tilsammen udgøre halvdelen af bestyrelserne. Alle skal bo i regionen og vil dermed reelt have hånden på kogepladen og kan møde borgerne over køledisken i supermarkedet.

- For mig har det været meget vigtigt, at det demokratiske aspekt er blevet imødekommet, siger Carsten Kissmeyer, der siden oktober sidste år har været medlem af Folketinget og boligordfører for Venstre.

Anni Matthiesen, der er Venstres undervisningsordfører, har også tidligere udtrykt sig kritisk om at lukke regionsrådene.

Også hun er kort tid før udskrivelsen af valget til Folketinget blevet overbevist af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Nu tror jeg på, at vi har fundet noget, der er bedre end regionsrådene. Ser man på det samlede billede, har jeg ro i maven, så jeg ikke har problemer med at stå på mål for reformen i valgkampen.

- Man har lyttet til os, der havde en bekymring, siger Anni Matthiesen til avisen Danmark.

Tidligere Venstre-minister Hans Christian Schmidt, der i dag er bygningsordfører, glæder sig over den mere lokale forankring i sundhedsforvaltningernes bestyrelser.

- Jeg har internt i folketingsgruppen sagt, at jeg var betænkelig ved, at der oprindeligt blot var én kommunal repræsentant i bestyrelserne.

- At jeg mente, at bestyrelsesmedlemmerne skulle have bopæl lokalt, og at borgerne skulle have mulighed for at vælge repræsentanter i systemet.

- Det er der blevet lyttet til, og det er jeg glad for. Jeg kan argumentere for hele reformen i den kommende valgkamp, siger Hans Christian Schmidt.