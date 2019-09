Alle pile peger på Inger Støjberg som kommende næstformand for Venstre.

Det fastslår politisk kommentator og vært på Radio24syv Jarl Cordua. Han er desuden selv medlem af Venstre.

- Som det ser ud lige nu, virker det til, at Inger Støjberg er absolut storfavorit.

- Rigtig mange taler om Inger Støjberg. Og det gør de, fordi hun er fra Jylland, hun repræsenterer højrefløjen i udlændingedebatten - og når det handler om værdipolitik, kan hun sikre den flanke.

- Hun repræsenterer nogle synspunkter, som man ønsker, skal have en mere central placering i partiets ledelse, siger Jarl Cordua.

Søndag har to andre Venstre-profiler - formand for Danske Regioner Stephanie Lose og gruppenæstformand i Venstre Sophie Løhde - afvist, at de stiller op til den ledige post som partiets næstformand.

Ligesom tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg var de ellers oplagte bud på en ny næstformand. Ifølge Jarl Cordua er tidligere skatteminister Karsten Lauritzen også i spil til posten.

Det bliver dog ikke nødvendigvis uden problemer, hvis Inger Støjberg får den højtstående post i partiet, påpeger Jarl Cordua.

Den nuværende regering har bebudet, at den vil undersøge, om Inger Støjberg i sin tid som udlændinge- og integrationsminister ulovligt udsendte en instruks om, at asylpar - hvis den ene part var mindreårig - skulle adskilles.

- Indtil videre lader det til, at Venstres top, bagland og folketingsgruppe ikke mener, at der noget i den sag, og de bakker op om Inger Støjberg.

- Men hvis der kommer en egentlig sag, er det ikke bare Inger Støjberg, men Venstres næstformand, der er på anklagebænken. Det er åbenbart en risiko, som mange er villige til at tage, siger Jarl Cordua.

Posten som næstformand blev lørdag ledig, da Kristian Jensen valgte at trække sig, samtidig med at Lars Løkke Rasmussen stoppede som formand.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra såvel Inger Støjberg som Karsten Lauritzen.