V-formand i Midtjylland afviser at kommentere opbakning

Mandag aften afholdt Venstres bagland i Region Midtjylland et møde, hvor tilliden til partiets formandskab blev drøftet efter den seneste tids interne ballade.

Jens Nicolai Vejlgaard, der er formand for Venstre i Region Midtjylland, siger efter mødet:

- Vi har haft en god og fordomsfri drøftelse, og vi har haft en snak om, hvordan vi ser vores situation i vores gamle parti. Og den konklusion vil vi nu sende til vores formandskab.

Spørgsmål: Men er der opbakning til Venstres formandskab i Region Midtjylland?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger han efter mødet på Paarup Kro, der ligger mellem Herning og Silkeborg.

Venstre i Region Midtjylland havde ellers forsøgt at holde stedet for mødet hemmeligt for at kunne afholde det i fred og ro, men det lykkedes ikke.

Venstres bagland har den seneste tid set til, mens uenighederne mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen har foldet sig ud i de landsdækkende medier med tiltagende styrke.

Mandagens møde var endnu et af slagsen i Venstres bagland, hvor utilfredsheden med det siddende formandskab har ulmet i noget tid.

I sidste uge var der møder i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark, og på onsdag afholder Venstre-baglandet i Region Sjælland også et møde for at drøfte tilliden til formandskabet.

Søndag gik Lars Løkke Rasmussen i offensiven, da han foreslog, at Venstres landsmøde skulle rykkes frem.

Det er foreløbig sat til at blive afholdt 16. og 17. november, men Venstre-formanden ønsker at få det afholdt inden Folketingets åbning i begyndelsen af oktober.

Jens Nicolai Vejlgaard bekræfter, at det var et ønske fra Venstre i flere regioner, herunder Region Midtjylland, at få fremrykket landsmødet.

- Det, synes vi, er en god idé. Vi skal have ro og fred i vores parti, og derfor er det en god idé at fremrykke landsmødet, siger han.

Spørgsmål: Hvad skal der ske nu?

- Nu skal vi meddele formandskabet vores konklusion.

Spørgsmål: Hvad kan du sige om, hvad der er blevet sagt på mødet i dag?

- Det kan jeg ingenting sige om. Sådanne drøftelser holder vi internt i Venstre, og vi har haft en god og fordomsfri drøftelse, hvor vi har fået vendt alle hjørner og ender af denne sag, siger han.

Venstres hovedbestyrelse skal senere i denne uge mødes, hvor blandt andet en ændring af datoerne for landsmødet skal besluttes.