V-bagland: Hjort og Jensen viste illoyalitet

Venstres Claus Hjort Frederiksen og Kristian Jensen fik trukket linjerne op i løbet af sidste uge, og i Venstres bagland mener flere, at Jensen og Hjort optrådte illoyalt.

Det viser en rundspørge fra Ritzau, som er sendt ud til 1172 personer med tillidsposter i partiet. 277 har svaret på spørgsmålene, og den er dermed ikke repræsentativ, men giver et billede af holdningen hos de medlemmer, der har svaret.

152 svarer ja til, at Kristian Jensen optrådte illoyalt over for Lars Løkke ved at tale for et farvel til et eventuelt SV-samarbejde. 85 svarer nej, og 39 ved det ikke.

138 svarer, at Claus Hjort optrådte illoyalt over for Kristian Jensen ved flere gange at sætte Kristian Jensen på plads offentligt. 106 mener ikke, det var illoyalt, og 32 ved det ikke.

Johannes Elsnab, der er Venstres vælgerforeningsformand i Hals, mener, at det hele fører tilbage til formand Lars Løkke Rasmussen.

- Det fører hen til Lars Løkke. Han har helt mistet styringen, fordi han skulle slet ikke tillade, at sådan noget kunne ske. Om han har brugt for lidt tid på de interne linjer, det ved jeg ikke, men det er helt uhørt.

- Nu har jeg været medlem af Venstre i 55 år, og man har altid brugt den der med, at der er højt til loftet og langt til døren. Det er underforstået, at jeg altid har hørt de her folk sige, man skal holde tingene indbyrdes, men det har de altså selv glemt, siger han.

Jørgen Christensen, vælgerforeningsformand i Bedsted, er skuffet over, at Claus Hjort Frederiksen ikke holdt sig for god til offentligt at bede Kristian Jensen om at træde ned fra næstformandsposten.

- Det var tilsyneladende for længe siden, at nogen havde lagt mærke til Claus Hjort, og så skulle han ud at gøre opmærksom på sig selv og kom med nogle meget hårde angreb mod Kristian Jensen. Det er jo ikke holdbart i et stort parti.

- Jeg ved ikke, hvem der var skyld i hvad, men det var jo Løkke, der startede det, siger Jørgen Christensen.

Venstres turbulente måned begyndte, da Kristian Jensen 8. august i Berlingske sagde, at Venstre bør droppe tanken om at danne en SV-regering.

Udmeldingen var stik imod Lars Løkke Rasmussen udtalelser.

Dagen efter udtalte partiets nestor Claus Hjort Frederiksen, at Kristian Jensen burde gå af som næstformand.

Torsdag trak Claus Hjort Frederiksen det så tilbage efter et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor emnet blev drøftet.

Venstres hovedbestyrelse og forretningsudvalg mødes 30.-31. august, hvor formandskabet forventes at blive drøftet igen.

Ændringer i formandskabet kan dog først ske i november, når partiet holder landsmøde.