Uvist hvor S-valgløfte om hospitaler og skoler indfris

Det er uvist, hvor Socialdemokratiets valgløfter om nærhospitaler og erhvervsskoler skal indfris.

Socialdemokratiet ønsker at sikre mere tryghed og bedre balance i landet, og derfor har partiet givet et løfte om at oprette en række institutioner i provinsen.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Der er tale om mindst 10 nærhospitaler, 20 politistationer, 4 skattecentre, et ukendt antal velfærdscentre, lokale erhvervsskoler, 1000 studiepladser og 15 naturparker.

Landdistrikternes Fællesråd efterlyser i den forbindelse svar fra Socialdemokratiet på, hvor de skal oprettes.

Det gælder blandt andre John Brædder, der er bestyrelsesmedlem i rådet og borgmester i Guldborgsund Kommune for Guldborgsundlisten.

- Jeg ville meget gerne, at man på alle områder var mere konkret. Man burde sige: "Det er der og der, vi kan se, at der er et yderligere behov for service i lokalområderne". På den måde ville man være langt i det, der skal ske efter valget, siger han til Jyllands-Posten.

Organisationen Balance Danmark, der repræsenterer 22 kommuner i provinsen, ønsker også, at Socialdemokratiet bliver mere konkret i sine udmeldinger.

Eksempelvis er Arne Boelt (S), der er borgmester i Hjørring, bekymret for, om borgerne i Hirtshals mon får en politistation. Han forudser skuffede borgere, såfremt en sådan ikke slår dørene op i byen i den kommende regeringsperiode.

Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview med avisen om valgløfterne.

Nick Hækkerup (S) skriver til avisen, at han advarer mod, at diskussionen "reduceres til de præcise adresser".

Der afholdes valg til Folketinget 5. juni, hvorefter det besluttes, hvem der skal lede landet de kommende år.