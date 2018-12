Uvist hvem der underskriver migrantpagt for Danmark

Om en uge skal Danmark underskrive en FN-aftale om migration, som Dansk Folkeparti er stærkt kritisk over for.

En uge før Danmark skal underskrive en ny og meget omdiskuteret FN-aftale om migration, er det uvist i offentligheden, hvem der skal skrive under på Danmarks vegne.

Men det bliver i hvert fald hverken udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) eller udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det fastslår Ulla Tørnæs over for Jyllands-Posten, efter at udlændingeminister Inger Støjberg (V) har meldt afbud til det møde i Marokko, hvor aftalen, der handler om migration, skal underskrives.

Ifølge Jyllands-Posten har Tørnæs været nævnt i regeringen som et bud på Danmarks repræsentant ved mødet i Marrakech. Men hun afviser altså, at det bliver tilfældet.

- Det er jo Inger Støjberg, der har siddet med det under forhandlingerne, siger Ulla Tørnæs til avisen.

Hun påpeger, at det ligeledes er udlændingeministeren og statsministeren, der onsdag skal stå skoleret i Folketinget til en hasteforespørgsel indkaldt af Dansk Folkeparti.

Men Inger Støjberg kommer ikke.

- Jeg har ikke tidligere deltaget i den slags konferencer, og jeg ser heller ikke mig selv som deltager i den her, siger Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

Dansk Folkeparti har de seneste uger rejst debatten om aftalen, der har navnet Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Den omtales også som Marrakech-erklæringen.

DF frygter, at aftalen åbner for mere migration til Danmark. Det afviser regeringen bestemt. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at debatten er præget af misinformation.

- Jeg eller regeringen kunne aldrig drømme om at gå med på et papir, som svækker vores mulighed for at føre den stramme udlændingepolitik, vi fører i Danmark, sagde Løkke, da erklæringen for nylig blev diskuteret i Folketinget.