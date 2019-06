Usikkert om danske børn i Syrien bliver del af forhandlinger

Om det er børnene på Udrejsecenter Sjælsmark eller børn i vuggestuer og børnehaver, så er børns vilkår vigtige spørgsmål for SF og Enhedslisten under de igangværende forhandlinger om at danne en ny regering.

Alligevel er der indtil videre ikke meget, der tyder på, at de to partier vil bringe spørgsmålet om danske børn, som befinder sig i kurdiske flygtningelejre i Syrien, på banen under forhandlingerne.

Søndag kunne Udenrigsministeriet ellers bekræfte, at den første dansker er evakueret fra flygtningelejren al-Hol i Syrien. Der er tale om en 13-årig dreng, som er hårdt såret.

- For os handler det om danske statsborgere, danske børn, der befinder sig i Syrien, og de har selvfølgelig krav på at være i Danmark, siger Pia Olsen Dyhr (SF) mandag på vej ind til dagens regeringsforhandlinger.

Hun fortæller, at det ikke har været på forhandlingsbordet "endnu", fordi det er en ny sag.

- Det, der har været vigtigt for os, har selvfølgelig været at diskutere børn og børns vilkår, så vi er sådan set ikke afvisende over for det, siger Pia Olsen Dyhr.

Den 13-årige dreng har i flere måneder opholdt sig på et hospital og i flygtningelejren al-Hol med sin mor og søskende.

Ifølge DR blev han skudt i ryggen under kampene om Islamisk Stats sidste højborg i Syrien i byen Baghouz.

Danske myndigheder havde indtil søndagens begivenhed afvist at hente danske statsborgere hjem fra lejren med den begrundelse, at det er for farligt.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger på vej ind til forhandlingerne, at hun ikke tror, det bliver en del af forhandlingerne om en ny regering.

Hun understreger dog, at det er vigtigt at hjælpe danske statsborgere i udlandet.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, når der er danske statsborgere i udlandet fanget under forfærdelige forhold.

- Specielt i den situation, som denne her lille dreng har været i, så skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at forsøge at få ham hjem, siger Pernille Skipper før forhandlingerne.

Mette Frederiksen (S) ville søndag aften ikke sige, om hun mener, at Danmark skal tage imod flere danskere fra lejrene i Syrien:

- Jeg står ikke og tager stilling til hvert enkelt sag.

- Her var der en helt konkret sag med en dreng, som virkelig havde behov for at komme væk, og derfor er det godt, at han er blevet evakueret, sagde S-formanden efter søndagens regeringsforhandlinger.

Al-Hol-lejren er sammen med al-Roj to store flygtningelejre i det nordlige Syrien, hvor Islamisk Stat-sympatisører og krigere bliver tilbageholdt. Alene i al-Hol-lejren er der 75.000 mennesker.

Ifølge DR's oplysninger befinder der sig flere end 25 kvinder og børn med tilknytning til Danmark i de to lejre.