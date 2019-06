Usædvanligt syn i Jylland: Vild pelikan på weekendophold

En pelikan pendler tilsyneladende mellem jyske vådområder i disse dage.

Lørdag blev den opdaget i Filsø i Sydvestjylland, søndag blev den observeret i Vejlerne i Nordjylland, og samme sted er den set mandag.

Det er langtfra hver dag, at det sker, fortæller ornitolog hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Henrik Haaning Nielsen.

- Det er meget, meget usædvanligt. Der er meget få fund af pelikaner i Danmark. Det er under ti, siger Henrik Haaning Nielsen.

Ornitologen har selv set pelikanen mandag morgen, og ifølge ham er der tale om en pelikan fra sidste år.

- Sandsynligvis er pelikanen trukket nordpå til Danmark med den seneste varmebølge fra sydøst. Den blev set i Tyskland, inden den nåede Filsø og nu Vejlerne.

- Yngre fugle er kendt for at prøve ting af og kan finde på at komme på afveje. De to ting lagt sammen kan godt tyde på, at det er en spontan og vild fugl, siger Henrik Haaning Nielsen.

Hvis man vil se pelikanen, vurderer ornitologen, at der er bedst chance for at se den i Skagen.

- Måske flyver den til Skagen og vender næbet sydpå igen for måske at slå sig ned i Lille Vildmose eller Ulvedybet en dags tid. Det hører vi nok om, for den er ikke sådan at overse, siger Henrik Haaning Nielsen.

Ifølge ornitologen er det meget usandsynligt, at den hvide pelikan slår sig ned i Danmark.

- Det er nok for koldt til, at pelikaner kan trives. Jeg tror ikke, den bliver mere end et par dage, siger Henrik Haaning Nielsen.

Den hvide pelikan yngler fåtalligt i Europa i flere lande omkring Sortehavet, blandt andet i Ukraine, hvor den har været i svag fremgang de senere år.

I Danmark er hvid pelikan senest set i 2013 ved Aabenraa og i august 2010, da et eksemplar blev opdaget på Læsø.