Universitet holder to minutters stilhed for Louisa og Maren

Louisa Vestergaard Jespersen og Maren Ueland bliver mandag mindet af deres universitet med to minutters stilhed og med flag på halv stang.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Den 24-årige dansker Louisa Vestergaard Jespersen blev sammen med sin norske veninde og studiekammerat, 28-årige Maren Ueland, fundet dræbt i et bjergområde i Marokko mandag 17. december.

De to studerede sammen på Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet vil mandag 7. januar klokken 12 holde et minuts stilhed for dem hver på alle universitetets campusser.

Kvinderne studerede på campus i Bø i Telemark. Her vil der blive holdt en mindeceremoni i forbindelse med deres bisættelser. Datoen for bisættelserne er endnu ikke kendt.

I alt 22 personer er anholdt i sagen om de to dræbte veninder.

Søndag 30. december blev der - så vidt offentligheden er oplyst - for første gang afholdt et retsmøde i drabssagen.

Her bad anklagemyndigheden i Marokko en dommer om at undersøge 15 af de anholdtes mulige terroraktiviteter.

Den fremmødte, statslige anklager bad om, at de mistænkte efterforskes for at "etablere en gruppe til at forberede og udføre terrorhandlinger", "planlægning af livsfarlige angreb" samt for at "advokere for terrorisme".

Blandt de i alt 22 anholdte i sagen er fire mænd, som en uge før drabene offentliggjorde en video, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat.

Det er dog uvist, hvorvidt de fire mænd deltog i søndagens retsmøde.

En af mændene på videoen - den 25-årige gadesælger Abdessamad Ejjoud - menes at være hjernen bag dobbeltdrabet.

Ifølge de marokkanske myndigheder skal han have begået forbrydelsen sammen med to andre: den 27-årige snedker Younes Ouaziyad og den 33-årige gadesælger Rachid Afatti.