Unge vælgere prioriterer de ældre højt i valgkampen

Ældrepolitik er et af de vigtigste temaer for unge vælgere op til folketingsvalget, viser Voxmeter-måling.

Det er ikke kun klimadagsordenen, der har fået fat i unge vælgere. Også ældrepolitik er et højt prioriteret tema for de unge op til folketingsvalget.

Det viser en meningsmåling, der er foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Blandt de 4108 personer mellem 18 og 29 år, der har deltaget i målingen, svarede 23,4 procent, at ældrepolitik var et vigtigt tema.

Dermed ligger det lige efter det højest prioriterede emne, som ifølge målingen er klima og miljø med 37,6 procent.

Ifølge Johannes Andersen, der er valgforsker ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, kan det skyldes, at mange unge generelt er optaget af velfærd.

- Jeg tror, at velfærd er noget, der optager en stor del af de unge, og det er ikke mindst kvinderne, der er optaget af velfærd og omsorg.

Han peger på, at det kan være den længerevarende diskussion om pension, der har ført til, at pension og ældre er blevet et symbol på den velfærd, nogle unge ønsker.

- Et af de helt centrale emner i valgkampen hidtil har været ældrespørgsmålet og pensionsspørgsmålet, så det har været forholdsvis nemt for dem at gribe lige præcis i det emne og sige, at det er vigtigt.

- For ved at sige, at jeg går ind for, at de ældre også skal have en god omsorg, så siger de jo grundlæggende, at de gerne vil være med til at støtte, at vi får en stor velfærdsstat i Danmark, siger Johannes Andersen.