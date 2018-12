Unge skal have bedre hjælp til omvalg af uddannelse

Det skal være nemmere for unge at fortryde valget af ungdomsuddannelse, slår regeringen fast i ungeudspil.

Hvis du som ung er begyndt på en gymnasial uddannelse, men tidligt i forløbet fortryder dit valg, skal du have bedre hjælp til at skifte til en anden uddannelse. Eksempelvis en erhvervsuddannelse.

Og gymnasiale uddannelser, som hjælper de unge videre i uddannelsessystemet, skal kompenseres økonomisk.

Det mener regeringen i sit ungeudspil, som er offentliggjort onsdag, men hvor en række tiltag allerede har været ude de seneste dage.

- Et godt ungeliv kan ikke sættes på formel. Hvad der ikke fungerer for den ene, kan vise sig at være det helt rigtige for den anden, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

- Som samfund har vi ansvar for at vise de unge, at der ikke kun findes én rigtig vej til uddannelse og job, og at det også kan være okay at vælge om igen, fordi man fik truffet et forkert valg.

- For at afdramatisere valget vil vi for eksempel give gymnasierne incitament til at hjælpe de elever, der viser sig at være gået forkert, videre til erhvervsuddannelserne, hvis det er en mere rigtig vej for den enkelte unge, siger hun.

Udspillet er en del af regeringens sammenhængsreform, som innovationsminister Sophie Løhde (V) står i spidsen for.

Regeringen vil indføre et nyt såkaldt henvisningstaxameter. Her bliver udbydere af gymnasiale uddannelser belønnet for at sende elever videre til erhvervsuddannelserne.

- Hvis en elev har valgt forkert, skal han eller hun have "en hestesko" videre til en anden uddannelse, der passer bedre", står der i udspillet.

En af de andre initiativer i udspillet handler om, at regeringen vil bekæmpe studiefrafald med øget vejledning.

Fra 2019 til 2022 vil regeringen give 24 millioner kroner til Studievalg Danmark. Det er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Institutionen vejleder unge, mens de er på ungdomsuddannelse eller holder sabbatår.

Desuden vil regeringen sikre bedre udbud af uddannelse i tyndt befolkede områder samt få flere unge væk fra kontanthjælp.