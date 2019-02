I en af episoderne af podcasten "Mørkeland" fortæller de to værter om en sag fra nytårsnat 1989/1990. Her blev den 23-årige narkoprostituerede Hanne With tævet og fik derefter skåret halsen over i sin lejlighed i Fensmarkgade på Nørrebro i København. (Arkivfoto)