Unge kan se frem til høj pensionsalder trods S-udspil

Velfærdsforliget fra 2006 drypper malurt i bægeret for ny Socialdemokratisk pensionsplan, mener Enhedslisten.

Socialdemokratiet og formand Mette Frederiksen fremlagde tirsdag et pensionsudspil, der blandt andet skal sende borgere, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet, tidligere på pension.

- Alle har ret til en værdig tilbagetrækning fra arbejdslivet, sagde Mette Frederiksen på pressemødet tirsdag.

Men nu påpeger flere, herunder Enhedslisten, at udspillet ikke er videre hjælpsomt for unge faglærte og ufaglærte.

Ifølge partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, vil pensionsalderen stadig være alt for høj.

- Jeg tror, at der er en del, der bliver skuffede, når de finder ud af, hvad der gemmer sig bag overskrifterne.

- Som jeg forstår Socialdemokratiets model, så er der jo ikke tale om reelt at sikre de mest nedslidte, siger hun.

Hun henviser til, at pensionsalderen i de kommende år vil stige i takt med levealderen. Mekanismen stammer fra velfærdsforliget, der blev skabt af VK-regeringen i 2006.

Socialdemokratiet var selv med til at indføre det, og partiet agter ikke at ændre på det i det nye udspil.

Det betyder i princippet, at en 30-årig murer vil skulle arbejde til han er over 70 år på trods af det nye pensionsudspil.

- Vi ender jo med verdens højeste pensionsalder, og det rokker Socialdemokratiets forslag ikke ved.

- De bør opsige velfærdsforliget, hvis vi sammen skal kunne levere en reel løsning til de mange mennesker, der knokler og som fortjener muligheden for et godt seniorliv, siger Pernille Skipper.

Mette Frederiksen forklarede ellers tirsdag, at udspillet er et forsøg på at rette op på de skævheder, som opstod på pensionsområdet som følge af blandt andet den stigende pensionsalder, der blev vedtaget i velfærdsforliget.

En måned før forliget blev vedtaget i 2006, var der ifølge Aarhus Universitet mellem 65.000 og 110.00 på gaden for at demonstrere. En stor del af dem var unge borgere.

Socialdemokratiet regner med, at forslaget vil koste tre milliarder kroner. De penge skal findes via højere skat på især virksomheder.