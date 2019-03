Unge demonstranter vil vide hvad de kan gøre for klimaet

Unge fra hele verden er på gaden for klimaet. Statsministeren kiggede forbi demonstration ved Christiansborg.

Vegetarretter, mulighed for at bytte tøj med hinanden og en bod med masser af skraldet mad.

Det skal alt sammen give de unge klimademonstranter på Christiansborgs Slotsplads mulighed for at få mere at vide om, hvordan de selv kan være med til at tage hånd om klimaet.

- Vi kan mærke frustrationen, men samtidig også passionen og lysten til at finde ud af hvad de kan gøre. Hvad er der af gode vegetarretter, har jeg for eksempel hørt nogle spørge ved madboderne, siger Sussi Lillelund.

Hun er pressekoordinator for "FridaysForFuture" i Danmark.

- Hvad kan vi unge gøre nu? Hvad kan vi melde os ind i? Jeg mærker virkelig en kampgejst, siger hun.

Sussi Lillelund befinder sig fredag eftermiddag på Christiansborg Slotsplads, som er proppet med unge mennesker, der med papskilte og høje råb vil have politikerne til at gøre mere for klimaet.

Skoleelever og studerende fra mere end 89 lande i mere end 1000 byer deltager i fredagens klimakamp.

Bevægelsen "FridaysForFuture" er inspireret af den 16-årige svensker Greta Thunberg, som siden august 2018 har "pjækket" fra skole hver fredag for at sætte fokus på klimaforandringerne.

Hun er indstillet til Nobels fredspris af tre politikere fra det norske parlament, Stortinget.

På Twitter er der masser af billeder af unge mennesker fra hele verden, der strejker.

Mange danske politikere har også brugt Twitter til at dele deres begejstring for, at de unge råber op, og flere har også selv vist sig på pladsen foran Christiansborg.

Blandt andet kiggede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ud.

- Det er utroligt dejligt at opleve, at vores ungdom engagerer sig, sagde statsministeren i et interview med TV2 News.

Adspurgt hvad han mener om, at de unge demonstranter ikke synes, at politikerne gør nok, sagde han:

- Det mener jeg, at vi gør. Vi er godt på vej. Vi er godt på vej til at engagere os. Men international klimakamp kan ikke kæmpes til sejr i Danmark.