Unge danskere promoverer håndværksfag i Rusland

Erhvervsuddannede danskere er rejst til Rusland for at dyste om at blive verdensmestre i håndværk. Det skal eksponere fagene, der i årevis har manglet elever.

14 unge danske VM-deltagere og holdets to ledere trådte torsdag ind på Kazan Arena i Rusland, der kan huse 45.000 til åbningsceremonien ved World Skills 2019.

World Skills er også kendt som verdensmesterskabet i håndværksfag. Fredag bliver store haller i den russiske værtsby Kazan omdannet til legeplads for hundredvis af nationale mestre i hvert deres fag.

Alt fra flisemurere, der har 22 timer til at udføre det russiske flag i fliser, til tjenere, der skal flambere en ret for et bord af gæster.

Men de unge håndværkere skal ikke kun dyste for at tage en prestigefyldt guldmedalje med hjem. Mesterskabet er også et stort udstillingsvindue for erhvervsuddannelser verden over.

Det forklarer formanden for Skills Denmark, der står bag det danske landshold, Jesper Juul Sørensen.

- For Danmark betyder det, at der kommer mere fokus på erhvervsuddannelserne. Og vi kommer muligvis til at mangle 70.000 elever i fremtiden. Det her er en måde at reklamere for uddannelserne, siger han.

Tallene er ikke bekræftet, men ifølge World Skills i Rusland vil 140 millioner overvære mesterskabet, der også bliver sendt i russisk tv.

Skulle tallet være knap så højt, er det dog stadig en eksponering, der er vigtig for Danmark.

- Landsholdet er perfekte rollemodeller, der kan komme ud på grundskoler og fortælle om uddannelserne, siger Jesper Juul Sørensen.

Tal fra undervisningsministeriet viser, at 20,1 procent af de elever, som forlod grundskolen, søgte ind på erhvervsuddannelser. Dermed steg antallet af ansøgere for tredje år i træk.

På Christiansborg har skiftende regeringer i årevis forsøgt at få flere unge ind på erhvervsuddannelser.

40 procent af Skills Denmarks støtte kommer da også fra Børne- og Undervisningsministeriet.

- Vi har været utrolig glade for Folketingets opbakning. Og det er uanset, hvilken blok det er, siger Jesper Juul Sørensen, der dog mener, at man politisk har haft for meget fokus på de gymnasiale uddannelser gennem mange år.

Den nuværende børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), vil gerne fortsætte støtten.

- I regeringen mener vi, at erhvervsuddannelserne skal vises større respekt. En studenterhue og et svendebrev er lige værdifulde, siger hun.

De danske deltagere rives ud af enten uddannelse eller job i flere uger i forbindelse med mesterskabet. Virksomhederne er dog mere end glade for deltagelsen, forklarer Jesper Juul Sørensen.

- Vi har ikke andet end positiv opbakning fra virksomhederne. De er gode til at give dem fri, og de får også noget ud af det her. De får jo reklame, siger han.