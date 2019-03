Det har vakt opsigt på de sociale medier, at unge fredag demonstrerede for klimaet foran Christiansborg, men samtidig efterlod dele af pladsen skændet af farverig maling eller kridt.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), ærgrer sig over, at de runde granitsten, der af sikkerhedshensyn er opsat på slotspladsen, blev overmalet.

- Det er ærgerligt, at det er første gang, at den nye slotsplads bruges til en demonstration. Det er fint, at vi har den mulighed, men jeg synes, at de unge skal være flove over den udvikling, det fik, siger hun og kalder det "rendyrket hærværk".

Hun havde fredag lejlighed til at tale med nogle af de unge og oplevede, at de også var ærgerlige over situationen.

Den Grønne Studenterbevægelse var med til at arrangere demonstrationen, som fandt sted samtidig med en række andre verden over.

Organisationen er en sammenslutning af studerende fra videregående uddannelser, og den har påtaget sig at betale for rengøring af stenene, der består af granit fra Bornholm.

Hændelsen ærgrer Frederik Sandby, der er medlem af Den Grønne Studenterbevægelse og studerer geografi og historie på RUC.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ender med, at nogle af stenene bliver malet. Men når man har så stor en demonstration, er det rigtig svært at styre, hvad der kommer til at ske.

- Det er derfor, at vi vælger at tage ansvar. Vi prøvede selv at rengøre stenene med det samme, men det skulle gøres professionelt, siger han.

Bevægelsen har ikke modtaget nogen regning endnu, men er i kontakt med Folketinget og forventer, at regningen bliver på nogle tusinde kroner.

Frederik Sandby ser det som et forsøg på at flytte fokus fra et parti, som ikke er særlig ambitiøs på klimaets vegne. Han er ked af, at debatten handler om oprydning frem for klimaindsatsen.

Pia Kjærsgaard mener, at det er noget vrøvl.

- Det er noget vrøvl, det er det værste vås. Tingene skal adskilles, man kan demonstrere for hvad som helst på Slotspladsen. Men (tænk, red.) at begynde at udøve hærværk og så i stedet tale om, at det er vigtigere, at vi taler klima og miljø end hærværk, siger hun.

Hun er glad for, at studenterbevægelsen af egen drift har tilbudt at betale.

- Det er bedre end ingenting. Jeg tror, de har fået så meget berettiget kritik, så de har tænkt, at de må gøre noget. Men det må aldrig komme dertil, siger hun.

Det afviser Frederik Sandby fra foreningen dog.

- Det er ikke fordi, der er kommet kritik, at vi tager ansvaret på os. Da vi opdagede det, forsøgte vi at gøre stenene rene, men det fik vi af vide, at vi ikke måtte gøre, der skulle professionelle til, siger han.

En privat virksomhed har spulet stenene rene og sender regningen til Slots- og Kulturstyrelsen, der sender den videre til Folketinget, som sender den til bevægelsen.

Pladsen tilhører Københavns Kommune, men Folketinget har driftsansvaret for granitstenene.