Ung skuespillerinde vinder Robert uden at være på lærredet

Robert-prisen for årets danske kvindelige birolle kunne skuespillerinden Jessica Dinnage søndag aften hente på scenen i Tivoli Hotel- og Kongrescenter. Og det var helt særligt for den unge skuespillerinde, der fik prisen for sin rolle i filmen "Den Skyldige", hvor hun ikke er fysisk med i én eneste scene.

Her spiller hun nemlig en kvinde, der ringer ind til alarmcentralen, og det er således for sine replikker og evne til at formidle rollen gennem sin stemme, at hun vinder prisen.

- Det er helt vildt, jeg forstår slet ikke, det kan ske. Det kommer bag på mig, jeg synes, det er enormt sødt, at folk har stemt på det og vil anerkende en birolle, selv om man ikke bliver filmet, men kun er med i lyden. Det er en kæmpe anerkendelse. Det er virkelig stort, siger Jessica Dinnage.

I "Den Skyldige" ringer hun 112, og det går op for politibetjenten Asger Holm, der bliver spillet af Jacob Cedergren, at hun er blevet kidnappet.

Filmens omdrejningspunkt er samtalerne mellem de to, men man ser altså aldrig den 25-årige Jessica Dinnage.

- Det var svært, fordi man kun har sin stemme, så alle ens følelser skal ligge i den. Man har ikke sin krop og sit ansigt at spille med. Det var et pres, for hvis ikke den rolle fungerer, så tror man ikke på historien. Så det var et stort ansvar, siger hun.

Årets mandlige birolle kunne den svenske skuespiller Fares Fares, der spiller med i "Journal 64" tage med hjem.

Robert Prisen bliver uddelt af Danmarks Film Akademi.