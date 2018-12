Ung mand får betinget fængsel for dødbringende MDMA-drik

En 18-årig mand straffes med fire måneders betinget fængsel for at have givet en sodavand med stoffet MDMA til en 16-årig kammerat, som døde efter at have drukket af flasken.

Retten i Næstved finder det bevist, at den 18-årige er skyldig i uagtsomt manddrab.

Omvendt afviser dommeren og de to domsmænd påstanden om, at den tiltalte burde have indset, at kammeraten risikerede at dø. Derfor frifindes han for anklagen om forsætlig fareforvoldelse.

- Vi har i den forbindelse lagt væk på, at tiltalte advarede om, at der var tale om en farlig drik, siger retsformand Christian Rønneberg.

- Der er tale om en ulykkelig sag, hvor en 16-årig dreng har mistet livet. Det er der ikke nogen, der har ønsket, lyder det videre.

Det var om aftenen 26. oktober i år, at 16-årige Marcus Christensen og en gruppe kammerater var samlet hos den nu dømte i hans lejlighed i Dianalund på Sydvestsjælland.

Til at hjælpe stemningen på vej havde gruppen skaffet rigeligt med stoffer, og på et tidspunkt blandede den 18-årige knap et gram MDMA i en flaske Faxe Kondi.

Særligt Marcus Christensen drak af flasken, og ud på aftenen fik han det dårligt. Han blev bleg, stiv og begyndte at ryste. Og klokken 01.46 trak han vejret for sidste gang på Rigshospitalet i København.

Under retssagen erkendte den 18-årige, at der var tale om en usædvanligt stærk blanding. Det kom også frem, at Marcus Christensen kun en enkelt gang tidligere havde prøvet det farlige stof.

Netop disse omstændigheder fremhæver retten da også som en slags skærpende omstændigheder.

- Tiltalte har taget et meget stærkt stof, som han har lavet en meget stærk drik ud af det. Det har han givet til en 16-årig dreng, som ikke havde megen erfaring med det, siger retsformanden.

Det lille retslokale i Næstved har dagen igennem været fyldt til bristepunktet med pårørende til både den tiltalte og den afdøde.

Inden dommen faldt, krydsede Marcus Christensens far retslokalet for at omfavne den 18-årige, som altså er skyld i sønnens død.

Den tiltalte har siddet fængslet siden 27. oktober. I forlængelse af onsdagens dom kan han forlade retten som en fri mand. Den betingede fængselsstraf indebærer, at den 18-årige skal udføre 100 timers samfundstjeneste.

Det er mindre end et år siden, at en anden dreng på Sydsjælland døde efter at have indtaget MDMA. Dengang - i februar 2018 - var offeret den blot 15-årige Adam Buk fra Haslev.

Efterfølgende blev en 17-årig dreng dømt for uagtsomt manddrab ved Retten i Næstved for at have solgt stoffet til Adam Buk og hans jævnaldrende kammerat. I den sag lød straffen på et halvt års betinget fængsel.