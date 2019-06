Ung mand erkender midtjysk drab

En ung mand tilstår at have dræbt en 41-årig mand i Bjerringbro sidste år.

Det er tirsdag formiddag kommet frem ved Retten i Viborg, skriver Viborg Folkeblad.

Ved grundlovsforhøret i februar 2018 nægtede manden ellers at have begået drabet, der skete på den dræbtes bopæl i Bjerringbro.

Mellem klokken 01.00 og 01.50 blev den 41-årige dræbt af knivstik i kroppen og i halsen.

Halvanden time efter forbrydelsen blev den mand, der tirsdag har erkendt drabet, anholdt.

Han blev anholdt cirka 1,5 kilometer fra Bredgade, og da var han i besiddelse af den kniv, som politiet mente blev brugt ved forbrydelsen.

På drabsnatten har den dengang 21-årige ifølge tiltalen også holdt en kniv op imod en anden persons hals, fremgår det af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Vedkommende blev herefter væltet omkuld og slog hovedet ned i gulvet, hvilket "var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for dennes liv og helbred".

Det er uvist, hvad motivet bag drabet var.

Anklagemyndigheden går efter at få manden idømt forvaring, hvis han bliver kendt skyldig.

Ender dommen med forvaring, er der formelt set ikke tale om en straf. Det er derimod en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være farlig.

Formålet er at beskytte samfundet mod den pågældendes farlighed.

På den måde minder forvaring om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.