Ung mand er hårdt kvæstet - kørte direkte ind i et hus

En 28-årig mand er tidligt onsdag morgen kommet meget alvorlig til skade efter en soloulykke i Nordjylland.

Det oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi ifølge Ekstra Bladet.

Den unge mand kørte direkte ind i et hus på Thyvej 26 i Arentsminde klokken 04.15.

- Noget kan tyde på, at der er kørt med meget høj fart. For han er kørt tværs over vejen, gennem en have, hvorefter han har ramt huset, siger vagtchef Per Jørgensen til Ekstra Bladet.

Den 28-årige er fra lokalområdet. Han blev ifølge TV2 slynget ud af bilens forrude og fundet under husets murbrokker.

En ældre mand, der var i huset, da det blev ramt, er nu blevet genhuset, da der er risiko for sammenstyrtning.

Manden lå og sov i et rum ved siden af, men slap uskadt.

Beredskabsstyrelsen er tilkaldt for at understøtte huset.

Politiet kender endnu ikke årsagen til ulykken. En bilinspektør er i gang med at undersøge ulykkesstedet, og politiet har taget en blodprøve fra den 28-årige mand.

Der er dog intet, der tyder på, at alkohol eller narko har spillet ind, skriver Ekstra Bladet. Der har heller ikke været meldinger om glatte veje.

Til TV2 fortæller vagtchefen, at ulykken formentlig er sket på grund af for høj fart.

Mandens bil blev totalskadet i ulykken, og der er revet en del af husets gavl.