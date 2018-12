Ung, blond pige med fynsk melodi: Læs den krænkende tekst her

En klassisk dansk sang fra Højskolesangbogen har udløst en krænkelsessag på CBS. Læs teksten her.

Sangen "Den danske sang er en ung blond pige" har skabt røre på Copenhagen Business School, hvor en forsker følte sig krænket over, at den blev sunget som morgensang på et internt møde.

Forskeren modtog en undskyldning fra viceinstitutlederen.

Det Kongelige Bibliotek beskriver på sin hjemmeside sangen som værende "blandt de populæreste danske sange".

"Den danske sang er en ung blond pige" er lavet på digtet af samme navn af Kai Hoffmann i 1924 og fik sin melodi af den fynske komponist Carl Nielsen i 1926. Her kan du læse teksten til sangen:

Den danske sang er en ung blond pige

hun går og nynner i Danmarks hus,

hun er et barn af det havblå rige

hvor bøge lytter til bølgers brus.

Den danske sang når den dybest klinger,

har klang af klokke, af sværd og skjold.

I mod os bruser på brede vinger

en saga tone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,

de tvende klange af blidt og hårdt,

skal sangen rumme for ret at melde

om, hvad der inderst er os og vort.

Og tider skifter, og sæder mildnes,

men kunst og kamp kræver stadig stål,

det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes

det flammer hedest i Bjarkemål.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,

thi hjertesproget er vers og sang,

og lære kan vi af nattergalen,

af lærken over den grønne vang.

Og blæsten suser sin vilde vise,

og stranden drøner sit højtidskvad,

fra hedens lyng som fra stadens flise

skal sangen løfte sig ung og glad.

Kilder: Det Kongelige Bibliotek, DR.