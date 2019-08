Undskyldning får Børns Vilkårs telefoner til at gløde

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag gav svigtede børnehjemsbørn en officiel undskyldning, er antallet af henvendelser til Børns Vilkår om erstatningssager steget markant.

Det fortæller Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl.

- Henvendelserne drejer sig især om tidligere anbragte, som gennem statsministerens undskyldning er blevet opmærksomme på, at der faktisk er mulighed for at få en form for oprejsning, siger direktøren.

Organisationen har siden tirsdag fået 18 henvendelser fra folk, der søger erstatning efter svigt af det offentlige. Før tirsdag havde den modtaget 51 henvendelser om erstatning.

Om de, der henvender sig, har været på børnehjem, i familiepleje eller noget tredje er ikke muligt at sige. Fælles for de fleste er dog, at de har været offentligt anbragt.

Ligesom tilfældet er med Godhavnsdrengene, kommer henvendelserne især fra personer, der oplevede svigt for en del år siden og nu søger officiel anerkendelse.

- Det er især lidt ældre personer. Typisk skal man have en betydelig modenhed, før man er parat til at tage kampen op mod myndighederne ved domstolene, siger Rasmus Kjeldahl.

De søger ifølge Børns Vilkårs direktør erstatning, fordi de ønsker, at kommunen eller staten påtager sig ansvaret. Det er dog også et spørgsmål om økonomi.

- Det er klart, at mange af de her ofre har det rigtig hårdt økonomisk, og en erstatning vil måske kunne skabe grundlaget for en mere værdig alderdom, siger Børns Vilkårs direktør.

Statsminister Mette Frederiksen kommenterede tirsdag muligheden for, at hendes undskyldning åbner for, at svigtede børnehjemsbørn nu kan søge erstatning.

- Det tager jeg med oprejst pande og åbne øjne, sagde hun.

Hun understregede samtidig, at det er domstolene og ikke statsministeren, der afgør erstatningssager.