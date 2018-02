Selv ved koncentrationer af nitrat i drikkevand, som ligger langt under den gældende grænseværdi, er der forhøjet risiko for kræft i tyktarm og endetarm. Det skriver Information.

Konklusionen kommer fra en omfattende dansk undersøgelse, som offentliggøres tirsdag i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Cancer.

Forskerne har i alt fulgt 2,7 millioner danskere over 35 år i perioden 1978-2011. De har så sammenholdt deres nitratindtag via drikkevand med deres kræfthyppighed.

I undersøgelsen konkluderes det, at risikoen for tyktarms- og endetarmskræft på cirka fem procent øges med 15 procent. Det vil sige til 5,75 procent.

Og altså kun for den gruppe i den undersøgte befolkning, der har været mest udsat for nitrat.

- Hvert år får cirka 5000 danskere tyk- eller endetarmskræft, som kan skyldes mange årsager.

- Vores studie viser, at nitrat i drikkevandet kan være en af dem, siger ph.d. Jörg Schullehner, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der er en af forskerne bag undersøgelsen, til Information.

Undersøgelsen er udført af forskere ved Aarhus Universitet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, skriver Information.

Ifølge forskerne viser resultaterne, at den i Danmark og EU gældende grænseværdi for nitrat i drikkevand er for høj og bør skærpes.

Samtidig er der ifølge undersøgelsen grund til at granske nitratindholdet i drikkevandet fra de små, ikkealmene vandboringer, der forsyner mindre end ti husstande.

Derudover skal der fortsat være fokus på at beskytte grundvandet mod nitratnedsivning.

Nitrat i grundvandet og drikkevandet stammer primært fra landbrugets kvælstofgødskning af jorden.

Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og medforfatter til undersøgelsen, understreger, at der ikke er grund til at stoppe med at drikke vand fra hanen. Men professoren påpeger:

- Vi skal passe på vores vand. Vi skal sørge for, at vi holder den høje kvalitet. Vi har en hel unik ressource i Danmark i forhold til andre lande.

- Vi er et af de eneste lande, som kan forsyne vores befolkning med grundvand, som har en meget høj kvalitet i forvejen. Vi vil gerne have, at vi beskytter det bedre, siger han til Ritzau.