Undersøgelse: Hver tiende elev brød regler ved eksamen

En del elever fortæller i en undersøgelse, at de er i tvivl om reglerne ved eksamen.

I en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet indrømmer flere elever, at de har brudt regler eller snydt ved de afsluttende prøver i 2018.

I undersøgelsen, som er lavet i samarbejde med Epinion, er både gymnasie- og folkeskoleelever spurgt.

Eleverne er både blevet spurgt til, om de har brudt reglerne ved eksamen, og om de har snydt.

Lidt over hver tiende elev svarer, at de har brudt reglerne ved de afsluttende prøver og eksamener i sommeren 2018. Brud på reglerne dækker både over handlinger, der kan være tilsigtede eller utilsigtede.

I forhold til snyd svarer omkring hver 20. elev, at de har snydt til prøverne. Der er tale om knap fem procent af grundskoleeleverne og fire procent af gymnasieeleverne.

Brud på reglerne sker primært ved brug af nettet til at finde viden eller svar og herefter at kopiere tekst fra hjemmesider, opgaver eller fagbøger uden at lave kildehenvisning.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er ikke overrasket over, at en del af eleverne snyder ved eksamen.

- Når man taler med lærere, har vi kunnet høre, at det, at prøveformerne er blevet digitaliseret, giver os nogle udfordringer med snyd, siger hun.

En del elever fortæller også i undersøgelsen, at de er i tvivl om reglerne ved eksamen.

- Vi må sige, at prøver og eksamener har været for uklare, når så mange elever kan bryde reglerne - og ikke gør det med vilje, siger Merete Riisager.

Resultaterne kommer, netop som der er kritik af det nye overvågningsprogram Den Digitale Prøvevagt. Det skal testes, når omkring 50.000 gymnasieelever skal til terminsprøver de kommende uger.

Kritikken går blandt andet på, at programmet bliver obligatorisk at installere til de skriftelige eksamener til sommer. Samtidig er der ikke klarhed om, hvordan det overvåger deres computere.

Merete Riisager mener, at der er brug for digital overvågning, når der er digitale prøver.

- Nu kører man en test, så hvis der er spørgsmål og udfordringer, kan man ordne det nu, så tingene er klar til sommer. Og det er ikke sådan, at man ikke har kørt lignende programmer andre steder i systemet, siger ministeren.

Flere elever har meddelt, at de vil nægte at installere systemet. Ministeriet har dog også gjort det klart, elever ikke behøver at aktivere systemet som del af generalprøven.

Undersøgelsen af snyd blev sat i gang i efteråret sidste år, og blev færdig i februar.