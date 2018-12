Undersøgelse: 100.000 husstande har ikke råd til nok mad

Beboere i 100.000 danske husstande må jævnligt springe et måltid over eller få mad foræret af familie og venner, fordi de ikke har råd til at købe mad nok.

Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Det skriver Politiken.

Det er professor Lotte Holm, som har ledet undersøgelsen sammen med tidligere lektor Annemette Ljungdalh Nielsen.

- I hvert fald fire-fem procent af de danske husstande har en usikker adgang til fødevarer, hvilket svarer til over 100.000 husstande. Og det er alligevel påfaldende mange i en velfærdsstat som Danmark, siger Lotte Holm til Politiken.

Definitionen på usikker adgang til fødevarer er, når en person jævnligt ikke har råd til nok mad og eksempelvis må spise mindre, end man kan blive mæt af. Eller eksempelvis helt springe et måltid over.

Undersøgelsen er baseret på en befolkningsundersøgelse, der er lavet med hjælp fra Danmarks Statistik. 1877 repræsentativt udvalgte danske husholdninger har deltaget.

Dataene til undersøgelsen er indsamlet i 2015.

Man skal derfor ifølge Lotte Holm hæfte sig ved, at dataene er indsamlet før genindførelsen af kontanthjælpsloft og startydelse. Derfor vurderer hun, at tallet sandsynligvis er højere.

Kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2016. Da var det cirka 30.000 personer, der hver måned blev ramt af kontanthjælpsloftet. Det tal faldt til knap 27.300 personer i maj 2017.

I undersøgelsen har to tredjedele svaret på et elektronisk spørgeskema, og den sidste tredjedel deltog via telefon. Der var dog væsentlig forskel på svarene fra de to grupper.

Derfor er der en usikkerhed om undersøgelsen, skriver Politiken. Lotte Holm anslår, at det drejer sig om op mod 200.000 danske husstande, som jævnligt ikke har mad nok.