Ukrainer får otte års fængsel for flere voldtægter

Et nævningeting i Vestre Landsret har dømt 35-årig mand for flere grove overgreb.

En ukrainsk mand er blevet idømt fængsel i otte år for flere voldtægter og andre forbrydelser. Dommen er afsagt torsdag eftermiddag af Vestre Landsret.

Landsretten har dermed stadfæstet en tidligere afgørelse fra Retten i Aarhus i sagen mod den 35-årige mand.

I alle væsentlige forhold er den tiltalte blevet fundet skyldig, oplyser anklagemyndigheden.

Sagen har fået ekstra omtale, fordi Østjyllands Politi har begået en række fejl under håndteringen af sagen. For eksempel har vidner fået udleveret oplysninger i strid med en instruks fra Rigsadvokaten.

Oleksandr Cherepenko er ud over fængselsstraffen blevet udvist af Danmark for bestandig.

Voldtægterne begik han mod tre kvinder i henholdsvis Ikast, København og i Viby J.

I sagen indgår også en stribe tilfælde af grove trusler, bedrageri, afpresning og dokumentfalsk.

I de fleste tilfælde var ofrene herboende ukrainske eller lettiske kvinder, som han havde fået kontakt med via en gruppe på Facebook for russisktalende personer.

I flere tilfælde lykkedes det ham at slå sig ned hos kvinderne, og han fik nogle af dem til at optage lån, ligesom han overtog deres biler, oplyser landsretten på sin hjemmeside. Nogle af kvinderne arbejdede på en restaurant i Viby J., som han ledede.

Cherepenko kom til Danmark i 2015, og han har forklaret, at han er uddannet jurist og tidligere har været boksertræner og arbejdet i politiet. Ifølge en mentalerklæring har han en forstyrret personlighed med selvhævdende træk.

En af de kvinder, han kom tæt på, har tidligere arbejdet i KGB, og via sine gamle kilder og netværk fandt hun ud af, at han skulle være efterlyst i hjemlandet, hvilket hun meddelte dansk politi.

I landsretten har forsvareren, advokat Jan Scheider, krævet, at sagen skulle sendes tilbage til byretten på grund af de fejl, som Østjyllands Politi har begået. Dette var landsretten ikke enig i. Forsvareren siger, at han vil forsøge at få tilladelse til at gå videre til Højesteret med spørgsmålet.