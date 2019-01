Uheld lukker Storebæltsbroen i begge retninger

En vogn på en lastbil er mandag middag væltet ned over midterrabatten på Storebæltsbroen, der derfor er blevet lukket i begge retninger.

Det oplyser Jesper Lovmand, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi.

- Vi har en lastbil med en tom trailer omme bagpå. Den er kørt ind over broen, og den er væltet oppe på højbroen, således at traileren hænger ind over midterautoværnet.

- Den spærrer for trafikken i både øst- og vestgående retning.

Ifølge Jesper Lovmand er traileren sandsynligvis blevet væltet af den vind, der står ind på Storebæltsbroen mandag omkring middag.

Ingen er ifølge vagtchefen kommet til skade ved uheldet. Det er uklart, hvornår broen åbner igen.

- E20 Storebæltsbroen er lige nu lukket helt i begge retninger på grund af uheld. Tidshorisont for genåbning er p.t. ukendt, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Op til uheldet frarådede myndigheder kørsel over Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst. Den advarsel forventes ophævet klokken 15.

Jesper Lovmand kan ikke umiddelbart svare på, hvorfor lastbilen er kørt over broen trods den advarsel.

Spørgsmål: Hvorfor er lastbilen på broen, hvis det frarådes?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Det er for tidligt at sige. Ikke desto mindre befinder den sig deroppe, siger Jesper Lovmand.

Brandvæsnet er kørt ud på broen for at få et overblik over, hvor hurtigt traileren kan fjernes, og trafikken kan åbnes igen.

Jakob Riis-Petersen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet, oplyser klokken 13 mandag, at der er omkring to til tre kilometers kø på side af broen.

Han anbefaler derfor, at bilister på vej mod broen holder ind og nyder en pause under forhold, der er mere komfortable end køen ved broen.

Man kan blandt andet holde sig opdateret om situationen via Vejdirektoratets konti på diverse sociale medier.