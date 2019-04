Ugen der gik: Lussinger i luften

Nu skal man selvfølgelig ikke fryde sig over de hug, andre mennesker får, men der er nu alligevel en særlig fornøjelse ved at læse en rigtig kritisk anmeldelse. Altså en af den slags, der lægger al pænhed til side og bare går til den.

Sådan en anmeldelse fik Jacob Haugaard for eksempel i denne uge, hvor Jyllands-Posten gav ham nul stjerner for hans roman-debut med bogen "Tim & Tom".

"Handlingen fortaber sig i store patter og fælt lugtende prutter, et orgie af fladpandet karlekammer-komik", skrev anmelderen blandt andet og konkluderede, at forlaget Hovedland havde sat en uofficiel rekord i at smide danmarkshistoriens mest "overflødige, fejlbefængte og dårlige udgivelse på markedet".

Nogenlunde samme tur i anmeldermaskinen fik Sara Bro - hende med det store grå hår og glimmerdragten - for sit ny talkshow, "Sara Bro på DR2". I Berlingske Tidende skrev anmelderen blandt andet, at showet er "skæmmet af rod og ligegyldigheder, der hele tiden bremser den intelligente samtale," og anmelderen konkluderede: "Velbekomme. Sara Bro smasker videre med gelatine i munden, og vi seere har spildt 28 minutter på en parentes i DR's historie, hvor man har stukket en vært endnu et ligegyldigt snakke-format."

Men ugens største afklapsning gik alligevel til Mette Frederiksen for hendes præstation i duellen mod Lars Løkke Rasmussen. Her var anmelderne - som i denne sammenhæng hedder politiske kommentatorer - enige om, at hun floppede fælt, da hun skulle forklare, hvem der skal have mulighed for at komme tidligere på pension.

Thomas Larsen fra Berlingske skrev for eksempel om Mette Frederiksen: "I denne debat blev hun kørt over, fordi hun ikke er i stand til præcist at fortælle, hvem og hvor mange den tidligere pensionsalder skal gælde for."

Vores egen politiske redaktør her på avisen, Thomas Funding, konkluderede, at "på et tidspunkt virkede hun decideret overrumplet af de vedvarende spørgsmål fra Lars Løkke Rasmussen og DR's Kåre Quist. Hvis søndagens debat var udtryk for Mette Frederiksens niveau, får Socialdemokratiet problemer frem mod valget."

Man kan så håbe, at kritikken kan være med til at hæve niveauet i både politik, bøger og tv, selv om det virker tvivlsomt. Dagen efter duellen var Mette Frederiksen i "Aftenshowet" med udslået hår og fortalte, at hun godt var klar over, at duellen ikke var gået så godt, og at hun var ked af mundhuggeriet med Lars Løkke. Hvem, der kan komme på tidlig pension, var der stadig ikke noget svar på.

Sara Bro var også i "Aftenshowet," hvor hun fortalte, at hun ville bruge kritikken konstruktivt, men i øvrigt blive ved med at være sig selv. Og Jacob Haugaard var i Radio 24Syv og var som sædvanlig fuldstændig ligeglad og begyndte i stedet at fortælle om en sjov episode, som han selv havde fundet på i sin nye bog, hvor en slamsuger fylder en Mercedes op med lort gennem soltaget.

Om Jacob Haugaard mente, at der var en direkte sammenligning mellem slamsugeren og Jyllands-Postens anmelder, kan man selv gætte på.