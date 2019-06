Uffe Elbæk om Alternativets tilbagegang: En total bummer

Ankommer man til Alternativets valgfest i Cirkusbygningen i København sent på aftenen, vil man næppe tro, at partiet står til at miste mandater.

Da partiets leder Uffe Elbæk træder på scenen for at holde tale, er stemningen på kogepunktet, og Alternativets tilhængere hujer partiledernes navn, mens de klapper og stamper i gulvet.

Uffe Elbæk selv er ærgerlig over tilbagegangen ved folketingsvalget.

- Jeg vil være piværgerlig og sige, at det er en total "bummer" (nedtur, red.), at vi har fået 2,9 procent af stemmerne i forhold til 4,8 procent sidste gang, siger han i sin tale ved valgfesten.

Han er samtidig optimistisk for fremtiden:

- Selv om vi er gået et skridt tilbage, er det for at lave et godt afsæt til næste hop.

- Jeg har fuldstændig ro i hjertet, for selv om vi er røget tilbage, så har jeg været sammen med nogle fuldstændig fantastiske folketingskandidater de sidste måneder.

Uffe Elbæk brugte en stor del af talen på at hylde alle de frivillige, der de sidste par måneder har lagt kræfter i partiets valgkamp.

- Jeg har så meget respekt for alle jer, der er her, for I er med til at sikre, at vores historie fortsætter, sagde han.

Samtidig glædede han sig over de vælgere, som har stemt på Alternativet.

- Det betyder, at 2,9 procent som har sat krydset ved os, bliver ved med at styrke og holde liv i den der lille flamme om, at politik kan være noget andet. Vi vil et helt andet Danmark.

Ved det seneste folketingsvalg i 2015 fik partiet 9 mandater. Denne gang står de til 5 mandater.

Alligevel glæder Uffe Elbæk sig over resultatet og henviser til TV2's valgresultater på storskærmen.

- Den grønne kile I kan se dér, den var der ikke for fire år siden. Der var det kun rødt og blåt. Nu er det også grønt.