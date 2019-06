Uerstattelige kræftprøver smidt ud ved fejl på hospital

Ved en fejl er en rengøringsassistent kommet til at smide cirka 256 prøver ud, som skulle være undersøgt i Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital.

Flere af prøverne kan ikke tages om.

Det fremgår af en orientering, som er sendt til koncerndirektionen på Hvidovre Hospital. Orienteringen er første gang omtalt på Sundhedspolitisk Tidskrift's hjemmeside.

I orienteringen forklares det, at det er en uerfaren rengøringsassistent fra Forenede Service A/S, som ved en fejl har smidt prøverne ud som almindeligt affald.

Det skete den 29. maj klokken 7.15 om morgenen. Det har hospitalet kunne klarlægge med hjælp fra kameraovervågning.

Rengøringsassistenten forvekslede ifølge hospitalet et stativ markeret til prøver og indeholdende prøver i orange fragtkuverter med et almindeligt affaldsstativ. Derfor blev prøverne smidt ud med det almindelige affald.

Nogle af prøverne kan tages på ny, mens andre prøver var uerstattelige. Prøverne er fordelt på cirka 232 unikke cpr-numre.

191 af prøverne er celleprøver, som er taget som en det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft eller som opfølgning på tidligere undersøgelser og indgreb i forbindelse med celleforandringer.

De kan tages om, ved at patienterne genindkaldes.

Desuden er der 17 gynækologiske vævsprøver i form af skrab og biopsier fra livmorhalsen og livmoderslimhinden. Nogle af dem kan tages om, men nogle har fået fjernet hele vævsforandringen. Derfor kan de ikke tages om.

Der er også 21 hudbiopsier med formodede godartede forandringer. De vil heller ikke kunne tages om, da forandringen sandsynligvis er fjernet helt. Derfor vil det ikke være muligt for patienterne at få en diagnose.

To ortopædkirurgiske vævsprøver og to vulvabiopsi med formodede godartede forandringer kan heller ikke tages om. Så her vil patienterne heller ikke kunne få en diagnose.

Til sidst er også en keglesnit-prøve med påviste celleforandringer i tidligere vævsprøver og dermed tidligere forstadier til livmoderhalskræft. Denne kvinde kan heller ikke få en diagnose, men hun kan følges med andre prøver.

Hospitalet oplyser i orienteringen, at stativerne til opbevaring af indkomne prøver er ændret, så de ikke kan forveksles med affaldsstativer.

Desuden tager hospitalet initiativ til, at de pågældende patienter og deres læger vil blive kontaktet.

Forenede Service A/S, som har rengøringsassistenten ansat, har ifølge hospitalet dokumenteret, at assistenten opfylder uddannelses- og sprogkrav til at kunne rengøre på et hospital.