Uenighed om hvorvidt peberspray-lov slår fejl

Der er forvirring hos borgerne om, hvornår en peberspray er lovlig eller ej. Det har medført, at politiet har konfiskeret flere hundrede peberspray, siden det 1. januar blev lovligt at have i hjemmet.

Det viser med tydelighed, at det var en dårlig idé at lovliggøre pebersprayen, mener retsordfører Trine Bramsen (S).

- Denne lov har på alle måder slået fejl. Ikke nok med, at folk risikerer at komme til skade, så risikerer man også at få en bøde, siger Trine Bramsen.

Det er kun lovligt at købe peberspray hos godkendte våbenforhandlere. Det er dermed ulovligt at købe peberspray på nettet gennem udenlandske forhandlere.

Mens Trine Bramsen ønsker at afskaffe loven helt, mener retsordfører Peter Kofod (DF), at loven skal have tid til at sætte sig hos borgerne.

- Det antal sager, vi har nu, skyldes, at loven er meget ny. Hvis antallet bliver ved med at være højt. kan man godt se på, om man skal lave noget oplysning på området, siger Peter Kofod.

Sammen med regeringen var Dansk Folkeparti med til at vedtage loven sidste år.

Peter Kofod mener, at det er købers eget ansvar at sætte sig ind i den nye lov.

- Man kan finde reglerne med en enkelt internetsøgning. Hvis man stadig er i tvivl, har man mulighed for at spørge en våbenhandler, siger Peter Kofod.

Siden salget af peberspray blev lovligt, har våbenhandlere rundt i landet oplevet en stor efterspørgsel.

Alligevel mener Trine Bramsen ikke, at det var den rette vej at lovliggøre dem. Særligt ikke i lyset af, at flere borgere bryder reglerne.

- Vi synes slet ikke, at man skal tillade håndvåben, som peberspray er. Vi skal i stedet skabe tryghed ved mere politi rundt i landet, siger Trine Bramsen.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Men ministeriet henviser borgere til reglerne om peberspray på Rigspolitiets hjemmeside.