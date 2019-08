Udenrigsminister har fokus på fortsat lavspænding i Arktis

For Danmark er det vigtigt at undgå konflikter og militæroprustning i Arktis, og netop det vil blive drøftet, når den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer på besøg i Danmark til september.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S):

- USA og kongeriget Danmark er tætte samarbejdspartnere i Arktis. Vi er to af de blot fem arktiske kyststater, og det er vigtigt for os at sikre et fortsat konstruktivt samarbejde og lavspænding i det arktiske område.

Donald Trump og førstedamen, Melania Trump, kommer til Danmark på officielt statsbesøg 2.-3. september. Han er blevet inviteret af dronning Margrethe.

Under sit besøg skal Donald Trump mødes med statsminister Mette Frederiksen (S), men også Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre), og den færøske lagmand.

I det nordlige Grønland ligger Thule-basen, som er meget central for amerikanerne, der er optaget af, at Grønland forbliver en del af forsvaret af USA.

Det er blevet vigtigere i nyere tid, fordi Rusland har placeret jagerfly på øgrupper i Det Arktiske Ocean og befinder sig tættere på Thulebasen end nogensinde før.

Samtidig betyder de stigende temperaturer, som er forårsaget af klimaforandringer, at havisen smelter. Dermed bliver der åbnet for nye sejlruter, som blandt andre kineserne kan benytte sig af.

Grønland er altså i USA's interesse af flere årsager.

Udenrigsministeren glæder sig over at kunne diskutere forholdene i Arktis med præsidenten.

- Jeg glæder mig over, at skiftende amerikanske regeringer har haft øget fokus på Arktis, og derfor er det også godt for Danmark at få drøftet det her med højeste sted, siger han.

ritzau/