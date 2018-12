Uddannelsespolitiker til de unge: Slap af og nyd livet

Karakterræset og præstationspresset på universitetsuddannelserne er blevet for stort.

Sådan forklarer Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Mette Reissmann, baggrunden for, at politikerne på Christiansborg er på vej til at indgå en aftale, der skal give mere fleksible universitetsuddannelser.

Blandt andet vil politikerne afskaffe reglen om, at man kan gange sit karaktersnit fra ungdomsuddannelsen med 1,08, hvis man starter hurtigt på universitetet.

Det skal også være muligt at arbejde nogle år efter sin bachelorgrad og så stadig vende tilbage til kandidatuddannelsen.

- De unge skal nyde deres liv og deres ungdom og tage det stille og roligt, siger Mette Reissmann.

- Man skal prøve sig frem. De unge år er altså en læringsperiode på godt og ondt. Man kommer ikke til at ende i den forkerte række, hvis man ikke får topkarakterer.

Spørgsmål: Det er jo ikke så mange år siden, at de her regler blev indført. Hvad er det, der har ændret sig?

- Vi har hele tiden fulgt det meget nøje, om vi skulle slække på kravene om at få de studerende hurtigere i gang efter endt ungdomsuddannelse.

- Vi kan se, at igennem de sidste fem-seks år er der sket et fald i de år, der er mellem, at man afslutter sin ungdomsuddannelse, og at man starter på en videregående uddannelse. Så der er en god tendens i øjeblikket.

Spørgsmål: Risikerer I så ikke at ødelægge den udvikling?

- Den frygt deler jeg ikke pt. Der tror jeg, vi skal se det over et længere tidsperspektiv over ti år. Lige nu er jeg meget tilfreds med, at vi i hvert fald får fjernet 1,08-karakterbonussen, siger Mette Reissmann.

- Det har føltes som et meget stort pres for unge. Og det har genereret et meget usundt karakterræs.

Mette Reissmann understreger, at det fortsat er meningen, at de unge skal gennemføre deres uddannelse på normeret tid.

- Det kan man stadig gøre, samtidig med at man har et studieliv med sociale aktiviteter og et studiejob ved siden af.