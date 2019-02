Tysktalende flygtninge var hjemløse - i mere end en forstand

Flygtninge: 20. februar skriver Richard Riis i sit indlæg, at flygtningene bare kunne tage hjem efter 2. verdenskrig, men hvor? De var ikke vesttyskere. Flygtningene kom fra Østpreussen og Vestpreussen; Østpreussen var et selvstændigt land og blev besat ligesom Danmark af den tyske hær. Da russerne rykkede ind, dræbte de en stor del af befolkningen, for Stalin havde en plan om at gøre Østpreussen til en del af Sovjetunionen.

Størsteparten af dem, der overlevede den røde hærs invasion - der var ca. 30 pct. tilbage - blev tvangsforflyttet til andre steder i Sovjetunionen. Etniske russere blev installeret i de ryddede beboelser. Østpreussen hedder i dag Russija med hovedbyen Kaliningrad. Russerne ville ikke modtage de fordrevne, og derved var flygtningene statsløse.

Østpreussen blev nedlagt som land i 1948 af russerne og de allierede og blev overdraget til Polen, som sendte de sidste overlevende til Østtyskland og genbefolkede området med polakker. Polen ville heller ikke have flygtningene. Folk fra Østpreussen var statsløse og havde ingen tilknytning til Tyskland. Hvis der var nogle fra lejrene der havde familie i Tyskland var det statsløse fordrevne. Den behandling, man udviste disse statsløse mennesker, var skandaløs.