Tysk mindretal vil flage med eget flag uden særtilladelse

For at ære gæster vil tysk mindretal have permanent flagtilladelse ved officielle bygninger, siger formand.

Det tyske flag må kun vaje i Danmark, hvis der er givet tilladelse til det på forhånd. Men det vil det tyske mindretal have lavet om, skriver Politiken.

Et anerkendt mindretal bør kunne flage med sit flag ved særlige lejligheder, uddyber Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretal i Danmark.

- Men jeg ved godt, at vi i Danmark har en særordning, og derfor kunne det være interessant at finde en pragmatisk løsning, siger han til Ritzau.

- Det kan være, at vi ved officielle begivenheder kan flage med det tyske flag ved vores institutioner, uden at vi først skal spørge om lov.

Som et eksempel nævner formanden, at det vil være passede at gøre, hvis der kommer besøg af højtstående tyske repræsentanter. Det kunne også være på mærkedage.

Her foreslår Jürgensen, at mindretallet kan flage på officielle bygninger uden først at skulle anmode politiet skriftligt og få et skriftligt svar tilbage.

- Det er af respekt for de gæster, der er inviteret og kommer, siger han.

I Danmark er der regler for, hvilke flag der må hænges op, og hvornår de må gøre det. Man må flage med Dannebrog, det grønlandske og det færøske flag, EU-flaget samt Sveriges, Norges, Islands og Finlands flag.

Men hvis man vil flage med andre flag, er det nødvendigt at spørge politiet om lov, inden flaget bliver hejst.

I Tyskland er der ikke samme tradition som i Danmark for at flage til private begivenheder, fortæller Hinrich Jürgensen. Derfor er hans fokus på de officielle arrangementer.

Den holdning deler Siegfried Matlok, der gennem mange år var chefredaktør på det tyske mindretals avis i Danmark, Der Nordschleswiger.

- En lidt mildere administration af flagreglerne for det tyske mindretal ved officielle lejligheder kunne være fornuftigt, siger han til Politiken.