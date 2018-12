Twitter-sag: Direktører afviser at agere politisk

Regionsdirektør Jane Kraglund (t.v.) mener ikke, at hun går over grænsen for, hvad hun kan tillade sig, når hun bakker op om kommentarer, der omhandler regionernes fordele. Arkivfoto: Jacob Schultz

Topchefer i Region Syddanmark afviser, at de tager politisk stilling med deres tweets og påpeger, at de blot fortæller, at regionen gør det godt.

Svar: Regionens topdirektører afviser, at de har overtrådt grænsen for, hvordan topchefer i det offentlige skal ytre sig. Flere politikere kritiserer ledelsen for at blande sig i den politiske debat ved på Twitter at bifalde historier om regionernes fordele. - Når jeg tweeter, er det, fordi det giver god mening at italesætte de ting, som regionerne er gode til. Jeg har ingen politiske intentioner om at sætte fokus på den ene eller anden fløj. Jeg er ansat af regionen, og jeg tilkendegiver, at min arbejdsplads er en god institution, siger koncerndirektør Kurt Espersen. Men du tweeter kun emner, der sætter fokus på fordelene ved regionerne? - Vi arbejder hele tiden på at forbedre os, men jeg synes, det er på sin plads at italesætte det, som regionerne er gode til. Specielt vores egen region. Også for medarbejdernes skyld, så de ansatte kan se, at lederne anerkender deres arbejde, siger Kurt Espersen. Han understreger, at han ikke direkte har taget stilling til regionernes fremtid. - Det er op til andre at bestemme. Du bifalder jo mange tweets, der handler om, at regionerne skal bestå. - Ja, for jeg går ind for regionerne. Jeg kæmper for arbejdspladsen, som den er.

Uenige Men det er jo et spørgsmål, hvor flere politikere i regionsrådet ikke er enige. Bør du ikke respektere det? - Det er muligt, at nogen er uenige. Men jeg tilkendegiver ikke, om regionerne skal nedlægges eller ej. I et tweet erklærer du dig "helt enig" med en historie, der handler om, at læger og sygeplejersker blandt andet kalder det "useriøst" og "ansvarligt" at nedlægge regionerne. Er det ikke at tage stilling? - Det synes jeg ikke. Jeg mener, det er vigtigt, at de faglige organisationer kommer på banen og diskuterer, så det er ikke er en embedsmandsbeslutning. Kan du forstå, hvis det støder nogle politikere, som mener, du giver skyts til den ene fløj, som ønsker regionerne bevaret? - Jeg kan godt følge dem, men jeg har ingen indflydelse på, hvilke beslutninger der tages. Jeg italesætter det, som regionerne er gode til. Ellers hører vi om de mange ting, som regionerne er dårlige til.

Glæde ved regionen Også regionsdirektør Jane Kraglund afviser enhver kritik. - Jeg er ansat af regionsrådet, og jeg har meget stor glæde ved Region Syddanmark. Men det handler jo ikke om Region Syddanmark, men om hvorvidt man som topchef skal blande sig i et spørgsmål om regionernes eksistens, hvor der er politisk uenighed også i vores egen region? - Men det har da en sammenhæng med, hvor vi er ansat. Når jeg liker det, så er det, fordi mit afsæt er, at jeg er regionsdirektør i Syddanmark. Kan du følge den tanke, at det ikke er en opgave for dig at blande dig i et så politisk spørgsmål? - Det kan jeg ikke følge, for jeg er dybt loyal over for regionsrådet. Når jeg liker noget, er det med afsæt i mit job i regionsrådet og min glæde ved at betjene regionen, og det synes jeg balancer fint. Forstår du, hvis man mener, du skulle holde dig ude af den diskussion, der handler om regionernes fremtid? - Jeg vil stadig sige, at jeg arbejder i Region Syddanmark, og jeg betjener regionen i sin helhed. Det er jeg stolt over og glad for. Det er afsættet for alt, hvad jeg laver.