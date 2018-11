Tusindvis af elever skriver beskeder for at støtte aktivister

8500 danske skoleelver sidder i november og december og skriver breve og sms-beskeder til støtte for udenlandske aktivister. De deltager i en kampagne, der er arrangeret af Amnesty International, der hedder "skriv for liv".

Eleverne i de tæt på 400 klasser på 181 skoler skriver til aktivister i lande som Brasilien, Iran og Kenya.

Det oplyser Amnesty International i en pressemeddelelse.

De danske elever, der er går i 6. til 10. klasse, er en del af en global kampagne, som Amnesty bruger til at gøre opmærksom på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948.

Pressechef fra Amnesty International Malene Haakansson forklarer, at elever bliver sat ind i specifikke sager, som de vælger at gå ind i.

- Det er alt fra aktivister til ganske almindelige mennesker, som har deltaget i en fredelig demonstration og uddelt flyers, siger hun.

- En af dem er en kvinde, der er blevet fængslet for at protestere imod dødsstraf i Iran. Hun har deltaget i en demonstration, uddelt flyer og skrevet på sin Facebook, at hun er imod dødsstraf, siger hun.

Amnesty International mener selv, at skoleelevernes bidrag hjælper med at ændre virkeligheden for de pågældende personer.

- Myndighederne finder ud af, at nogen uden for vores land ved, at nogen her er uretmæssigt fængslet eller slået ihjel, siger Malene Haakansson.

- Selv de værste regimer ønsker ikke dårlig omtale. Nogle er simpelthen kommet ud af fængsel på den baggrund.

- Og for dem, som man skriver støttehilsner til, betyder det utroligt meget for familierne.

- Vi har en brasiliansk kvinde, der er blevet slået ihjel. Der betyder det meget for familien at vide, at der er andre i verden, som synes, at det er dybt uretfærdigt.

Sidste år blev der på globalt plan skrevet fem millioner breve, sms'er, underskrifter og opslag på Twitter ifølge Amnesty.