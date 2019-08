Tusinder af børn har første skoledag mandag, og det vil myldre med nye trafikanter på landets skoleveje. Men de bør se sig godt for i trafikken, når de bevæger sig mellem hjem og skole.

For indtil videre har landets politikredse i år oprettet 11.808 sager om hastighedsoverskridelser blandt bilister på skoleveje.

Det viser nye tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, som Gjensidige Forsikring har analyseret.

Trods mange sager er der en nedgang at spore fra de foregående år, der bød på henholdsvis 53.853 sager i hele 2017 og 37.211 sager i hele 2018.

- Som udgangspunkt er der alt for mange, der kører for stærkt på skolevejene. Men når jeg er vidende om, hvordan det har set ud de seneste år, er jeg selvfølgelig glad for, at der er en nedgang.- Jeg er klar over, at vi ikke kan være i nul, men jeg synes, det er for højt, og vi skal længere ned, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.Han peger på, at nedgangen i antallet af sager med hastighedsoverskridelser på skoleveje kan skyldes øget fokus med kampagner og kontrol. Fart ved skoleveje er dog fortsat en vigtigt prioritet hos politiet.- Vi vil gerne løbende have bragt hastighederne ned på landets veje, og det er simpelthen for at øge trafiksikkerheden, siger Christian Berthelsen.Tallene bør få både forældre og børn til at være ekstra varsomme, når de skal til og fra skole i det nye skoleår, lyder det fra Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Det er nogle lidt alarmerende tal. Skolebørn er nogle af de mest uerfarne trafikanter, uanset om de er til fods eller på cykel, og derfor bør bilister tænke sig rigtig godt om, når de sidder bag rattet på skoleveje, siger Henrik Sagild.

Politiet gennemfører desuden igen i år målrettede hastighedskontroller i forbindelse med skolestart over hele landet.