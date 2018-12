Turister tør ikke vandre alene i bjergene i Marokko

Drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko har fået flere turister til at genoverveje en tur i bjergene.

Flere turister aflyser planlagte vandreture i bjergene nær landsbyen Imlil i Marokko, hvor en dansk og en norsk kvinde mandag blev fundet dræbt.

Landsbyen er udgangspunkt for udflugter til Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal, og et populært turistmål i Marokko.

En af dem, der sammen med sin kæreste overvejer at aflyse den planlagte tur til toppen af bjerget, er 27-årige Morgan fra New Zealand.

- Vi føler os berørt af drabene, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sarah og Claudio fra Berlin siger til den norske avis Stavanger Aftenblad, der kun har oplyst kvindernes fornavne, at de havde planlagt at udforske bjergene på egen hånd, men at de efter drabene har droppet idéen igen.

- Det var en forfærdelig nyhed at få, da vi landede. Vi var indstillet på at vandre alene i bjergene bare os to, men det tør vi ikke længere.

- Samtidig tror jeg dog stadig, at Marokko er et trygt land at rejse i. Det, der skete med de to vandrere, kunne ske hvor som helst i verden, siger 27-årige Sarah.

De to kvinder - danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland - blev fundet dræbt ved deres telt mandag morgen af forbipasserende turister.

Pigerne ankom til Imlil søndag og var angiveligt begyndt en vandretur til toppen af Toubkal.

Ifølge det lokale medie Morocco World News havde ligene sår fra knivstik.

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

Stierne, der går forbi det sted, hvor de to kvinder blev fundet dræbt, blev onsdag genåbnet efter at have været lukket på grund af efterforskningen.

De danske myndigheder opdaterede tirsdag sin rejsevejledning for Marokko og advarer nu turister mod at vandre uden en guide i området. Onsdag fulgte de norske myndigheder med samme advarsel.

Tre mænd er blevet anholdt i forbindelse med sagen.