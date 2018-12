Troels Kløvedal skal stedes til hvile fra Holmens kirke

Forfatter og eventyrer Troels Kløvedal skal begraves fra Holmens Kirke i København.

Det oplyser hans søn Mikkel Beha Erichsen. Begravelsen finder sted 3. januar klokken 12.

Der vil være adgang for alle til begravelsen, men den øverste del af kirken vil være forbeholdt familie og venner.

Det er familiens ønske, at der ikke tages billeder i kirken.

Det er provst Ejgil Bank Olesen, der skal forestå begravelsen. Kisten vil efterfølgende blive kørt til Holmens kirkegård, hvor der vil være jordpåkastelse.

Troels Kløvedal døde 23. december i en alder af 75 år.

Han døde ud på formiddagen hjemme på sin gård i Gravlev på Djursland omgivet af samtlige sine fem børn og sin kone, Else Marie.

Han led af den uhelbredelige nervelidelse als og lungesygdommen bronkiektasi. Symptomerne på als mærkede han første gang i februar 2015.

Kløvedal var uddannet skibselektriker og filmfotograf.

Han fik brug for begge uddannelser, da han 1. juli 1967 købte stålskibet "Nordkaperen" for 40.000 kroner sammen med sin daværende samlever og et par kammerater.

Det var med det formål at rejse ud og se verden ved selvsyn for at se om det, der stod i aviserne, var sandt.

Det hed desuden i formålsparagraffen, at han ville sejle med så mange mennesker, som der til enhver tid kunne være om bord, og hvis de skulle blive uenige om kursen, så skulle den, der ville sejle længst væk, have ret.

800-900 forskellige mennesker har i årenes løb været på togt med "Nordkaperen".

I oktober 2018 trodsede Troels Kløvedal sin sygdom og deltog i åbningen af udstillingen "Frihedens Værksted" i Aarhus, der sætter ord og billeder på hans rejser med "Nordkaperen".

Han ville se sit livsværk.

Troels Kløvedal var gift fire gange og fik fem børn.