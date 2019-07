Trods succes i 00'erne er han ikke en stjerne

To år efter at maskinarbejderen Jimmy Bacoll og murersvenden Danny Linde mødtes på spillestedet "Mojo" i København, udgav de deres debutalbum "Welcome to Zididada".

Det var i 1999, og albummet solgte mere end 40.000 eksemplarer. Duoen tog på en større tour rundt i Danmark.

Siden har de fleste nok stiftet bekendtskab med sangene "Zididada Day" og "Walking on Water".

Derudover blev det til en andenplads ved det danske melodigrandprix i 2004 med sang nummer syv "Prinsesse".

Jimmy Bacoll, der onsdag den 10. juli kan sætte 50 lys i fødselsdagslagkagen, har sammen med makkeren i Zididada udgivet syv albummer inklusive et greatest hits album.

I 2013 udgav bandet "Fix Your Heart". Det var samme år, som Danny Linde forlod Zididada.

Jimmy Bacoll, der er født Jimmy Colding, og resten af bandet turnerer dog stadig. Nye singler bliver det også til, men familien stjæler størstedelen af opmærksomheden.

Privat er han gift og har børn med Maria Bacoll. Efternavnet er en sammentrækning af konens efternavn, Bach, og hans efternavn, Colding.

På trods af at mange danskere har sunget med på flere af Zididadas hits, ser forsangeren sig ikke som en popstjerne.

- Zididada præger ikke længere hitlisterne, og det er for mig vilkåret for, om man kan kalde sig for en stjerne. Vi er en institution, har han sagt i et interview med netmediet Minby.

Jimmy Bacolls mor er dansk, mens hans far er halvt inder og halvt araber. Forældrene blev skilt, og Jimmy Colding brugte det meste af sin barndom i Stavnsholt ved Farum.