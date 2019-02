Trods justeringer dumper S stadig regeringens sundhedsudspil

Socialdemokratiet dumper fortsat regeringens sundhedsudspil. Det er på trods af, at der er foretaget justeringer, siden det blev fremlagt i januar.

Det springende punkt for Socialdemokratiet er fortsat, at regeringen ønsker at nedlægge de fem regioner.

Det mener partiet, er en "risikabel øvelse", siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

- Det er fuldstændig vanvittigt og et mærkeligt eksperiment at kaste vores sundhedssystem ud i, når vi kunne tage fat i at løse problemerne, hjælpe patienterne og få styr på de problemer, der er, siger han.

Onsdag indledes de politiske forhandlinger om en reform af sundhedsvæsnet. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er inviteret til sættemøder i Finansministeriet onsdag.

- Det er stadig det samme sundhedsudspil, og det er stadig den samme kritik, vi har. Det er mere bureaukrati, en svækkelse af demokratiet og en svækkelse af sundhedsvæsenet. Det er ikke det, vi ønsker, siger Flemming Møller Mortensen.

Spørgsmål: Er det så langt fra noget, I ønsker, at regeringen godt kan afskrive at lave en aftale med jer?

- Jeg vil nu alligevel sige, at i det indholdsmæssige med at bringe mere nærhed mellem sundhedsvæsnets dele, den praktiserende læge, kommunerne og regionerne er der rigtig mange ting, hvor der er stor fællesmængde.

- Vi dumper det på, at de rykker tingene tættere på København og Aarhus og længere væk fra, hvor folk bor. Men vi møder op med åbent sind, for vi ønsker også, at så vigtigt et område som sundhedsvæsnet bygger på brede politiske aftaler, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører.